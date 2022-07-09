Телепрограмма на сегодня, 9 июля 2022 для всех каналов
Что покажут по телевизору 9 июля 2022 года.
Первый канал покажет советский фильм Курьер, который сейчас идет в кинотеатрах в повторном прокате. На телеканале СТС в вечернее время мы можете посмотреть фильм ужасов «Красная шапочка». На этом же канале состоится показ приквела Трансформеров: «Бамблби». По РЕН ТВ будут показаны три части фильма Планета Обезьян. Редакторы телеканала ТВ-3 выбрали для показа комедию «Богатенький Риччи» и фантастический фильм «Звёздные врата».
Первый
01:20 Информационный канал
05:10 Россия от края до края
06:00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"
09:00 "Курбан-Байрам". Трансляция из Уфимской соборной мечети
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости (с субтитрами)
10:15 Прерванный полет Гарри Пауэрса. 1-я серия
12:00 Новости (с субтитрами)
12:15 Прерванный полет Гарри Пауэрса. 2-я серия
12:40 Видели видео?
14:10 Курьер
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 Курьер
16:10 "Освобождение". "Огненная дуга". К годовщине начала Курской битвы
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:20 РЭБ
21:00 Время
21:35 "День семьи, любви и верности". Праздничный концерт
23:45 Ковчег
01:20 Наедине со всеми
03:30 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Местное время. Санкт-Петербург. "Вести"
08:20 Местное время. Суббота
08:35 Формула еды. Волгоградская область. Аджика
09:00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из Московской Соборной мечети
09:55 По секрету всему свету
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Там, где ты. 1-я - 5-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Лирические 70-е
20:00 Вести
21:00 Входите, закрыто!
00:40 Человек у окна
02:20 Дом спящих красавиц
Матч!
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Женщины. Многоборье. Трансляция из Калуги
05:05 Спортивный детектив. Тайна двух самолетов
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Трансляция из США. П. Ванзант - Р. Остович
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелковый путь"
09:25 Неизвестный
11:45 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода
12:50 Новости
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Калуги
15:40 Все на Матч!
15:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
17:50 Все на Матч!
18:00 Футбол. OLIMPBET - Суперкубок России. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва)
21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Прямая трансляция из Великобритании. Нидерланды - Швеция
00:00 Все на Матч!
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелковый путь"
01:10 Воскрешая чемпиона
03:15 Новости
03:20 Матч! Парад
04:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Р. Дос Аньос - Р. Физиев
НТВ-Петербург
04:55 Кто в доме хозяин?
05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Фотосессия с красной косынкой
06:45 Улицы разбитых фонарей-9. "Ночной оборотень", 1-я и 2-я серии
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога
11:00 "Живая еда" с Сергеем Малозёмовым"
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
19:00 Сегодня
19:35 Степные волки. 19-я серия
20:25 Степные волки. 20-я серия
21:15 Степные волки. 21-я серия
22:15 Маска
01:30 Дачный ответ
02:35 Дикий-2. "Дикий против Чингиза", 2-я серия
03:45 Дикий-3. "Присяжные заседатели", 1-я и 2-я серии
04:55 Кто в доме хозяин?
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Василий Гроссман "Сикстинская мадонна"
07:05 Приключения Незнайки и его друзей
08:45 Всего один поворот
09:55 Обыкновенный концерт. Выпуск от 09.07.2022
10:25 Передвижники. Павел Корин
10:55 Мы из джаза
12:20 Мы из джаза. Проснуться знаменитым
13:00 Музыкальные усадьбы. Здесь хорошо. Сергей Рахманинов
13:30 Дикая природа Баварии. 2-я серия - "Обитатели чащи"
14:25 Дом ученых. Вадим Гладышев
14:50 "Яркая комета". К 85-летию со дня рождения Лидии Клемент"
16:10 Энциклопедия загадок. Алтайская принцесса
16:45 День ангела
17:55 Первые в мире. Дмитрий Лачинов. Передача электроэнергии на большие расстояния
18:10 Красота по-русски
19:05 Лютики-цветочки "Женитьбы Бальзаминова"
19:45 Женитьба Бальзаминова
21:15 "Ночь Чайковского". Прямая трансляция из Клина
23:00 Фрида. Да здравствует жизнь!
00:35 Всего один поворот
01:50 Дикая природа Баварии. 2-я серия - "Обитатели чащи"
02:45 Мартынко
03:00 Перерыв в вещании
СТС
05:00 Воронины. Сезон 14. 2-я серия
05:25 Воронины. Сезон 14. 3-я серия
05:50 Ералаш. Сезон 1. 38-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 48-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 157-я серия
06:05 Фиксики. Вентиляция
06:15 Фиксики
06:20 Фиксики. Сила трения
06:25 Фунтик и огурцы
06:45 Три кота. Папа за маму
06:50 Три кота
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Арбузный день
07:10 Три кота
07:15 Три кота. Не просто яблоки
07:20 Три кота. Робот поневоле
07:25 Три кота. Музыкальная вечеринка
07:30 Три кота. Гироскутер для компота
07:35 Три кота
07:40 Три кота
07:50 Три кота
07:55 Три кота
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать
08:25 Уральские пельмени. Мятый элемент
09:00 ПроСТО кухня
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Азбука "Уральских пельменей". "Э"
10:50 Стильная штучка
13:00 Между небом и землёй
15:00 Смолфут
16:55 Сумасшедшие гонки
18:55 Монстр Траки
21:00 Бамблби
23:20 Красная шапочка
01:15 Багровые реки 2. Ангелы Апокалипсиса
03:00 Воронины. Сезон 13. 28-я серия
03:20 Воронины. Сезон 14. 1-я серия
03:40 Воронины. Сезон 14. 2-я серия
04:05 Воронины. Сезон 14. 3-я серия
04:25 Воронины. Сезон 14. 4-я серия
04:50 Воронины. Сезон 14. 5-я серия
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Кто погубил Украину?
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Неонаци: 6 особо опасных
18:00 Восстание планеты обезьян
19:30 Новости
20:00 Восстание планеты обезьян
20:30 Планета обезьян: Революция
23:00 Новости
23:30 Планета обезьян: Война
02:00 Миротворец
04:00 Тайны Чапман
ТНТ
04:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия
05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Битва пикников. 12-я серия
09:30 Модные игры. 4-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия
12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия
13:00 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия
14:00 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия
15:00 Ольга. 9-я серия
15:30 Ольга. 10-я серия
16:00 Ольга. 11-я серия
16:30 Ольга. 12-я серия
17:00 Ольга. 13-я серия
17:30 Ольга. 14-я серия
18:00 Ольга. 15-я серия
18:30 Ольга. 16-я серия
19:00 Ольга. 17-я серия
19:30 Ольга. 18-я серия
20:00 Ольга. 19-я серия
20:30 Ольга. 20-я серия
21:00 Музыкальная интуиция. 10-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 24-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 25-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 229-я серия
01:20 Битва экстрасенсов. 230-я серия
02:30 Импровизация. Сезон 5. 140-я серия
03:20 Импровизация. Сезон 5. 141-я серия - "Новогодний выпуск"
04:10 Comedy Баттл. 39-я серия - "Финал"
Домашний
04:15 Давай разведёмся!
05:05 По делам несовершеннолетних
06:30 Дело было в Пенькове
08:25 Приезжая
10:25 Вербное воскресенье. 1-я - 8-я серии
19:00 Великолепный век. 105-я и 106-я серии
22:55 Опекун. 1-я - 4-я серии
02:10 Вербное воскресенье. 1-я - 4-я серии
Пятый канал
05:00 Угрозыск. Няня
05:25 Угрозыск. Амнезия
05:50 Угрозыск. Очень личное
06:10 Угрозыск. Увидеть Париж
06:35 Угрозыск. Хочу замуж
07:00 Угрозыск. Горячая штучка
07:30 Угрозыск. Секта
08:00 Угрозыск. Темная сила
08:30 Угрозыск. Коллекторы
09:00 Огонь, вода и... медные трубы
10:40 Солдат Иван Бровкин
12:25 Иван Бровкин на целине
14:15 Они потрясли мир. Вячесла Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя
15:05 Они потрясли мир. Людмила Гурченко. Любовь как в кино
15:55 Они потрясли мир. Владимир Высоцкий. Любовь на расстоянии
16:40 Они потрясли мир. Александр Абдулов. Самый обаятельный и привлекательный
17:30 След. Омоложение
18:20 След. Заклинание кобры
19:10 След. Веревка висельника
20:00 След. Смертельная ловушка
20:50 След. Безупречный синий
21:40 След. Жир
22:25 След. Запретные области
23:10 След. Матриархат
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Подвал (новая)
01:40 Прокурорская проверка. 1-я часть - "Иные (новая)"
02:30 Прокурорская проверка. 2-я часть - "Иные (новая)"
03:20 Прокурорская проверка. Золотая лихорадка (новая)
04:10 Прокурорская проверка. Убийца по детективам (новая)
ТВ-3
04:30 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик. 2-я серия
05:15 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик. 3-я серия
06:00 Мультфильмы
09:45 Гадалка. Сезон 14. 1259-я серия - "Землекоп"
10:15 Гадалка. Сезон 14. 1260-я серия - "Похороны души"
10:45 Богатенький Ричи
12:30 Звездные врата
15:00 Меркурий в опасности
17:00 Шпион по соседству
19:00 Мой шпион
21:00 Шпион, который меня кинул
23:15 Впритык
01:00 Убойные каникулы
02:15 Марс атакует!
04:00 Иные. 14-я серия
04:45 Иные. 15-я серия
Звезда
03:30 Плата за проезд
05:05 Тройная проверка
06:35 Егорка
07:45 Подарок черного колдуна
08:00 Новости дня
08:15 Подарок черного колдуна
09:15 Легенды кино. Георгий Вицин
10:05 Главный день. Матч за звание чемпиона мира по шахматам-1978 и Анатолий Карпов
10:55 Война миров. Битва против бандеровцев
11:40 Не факт!
12:10 "СССР. Знак качества" с Гариком Сукачевым. О шабашке, халтуре и "полставочке"
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. ВИА "Лейся, песня"
13:40 Захват. 1-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:25 Захват. 1-я - 8-я серии
22:15 Одиночное плавание
00:00 Окно в Париж
01:55 Дураки умирают по пятницам
03:30 Плата за проезд