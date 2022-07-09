Телепрограмма на сегодня, 9 июля 2022 для всех каналов

Что покажут по телевизору 9 июля 2022 года.

Первый канал покажет советский фильм Курьер, который сейчас идет в кинотеатрах в повторном прокате. На телеканале СТС в вечернее время мы можете посмотреть фильм ужасов «Красная шапочка». На этом же канале состоится показ приквела Трансформеров: «Бамблби». По РЕН ТВ будут показаны три части фильма Планета Обезьян. Редакторы телеканала ТВ-3 выбрали для показа комедию «Богатенький Риччи» и фантастический фильм «Звёздные врата».

Первый

01:20 Информационный канал

05:10 Россия от края до края

06:00 Телеканал "Доброе утро. Суббота"

09:00 "Курбан-Байрам". Трансляция из Уфимской соборной мечети

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости (с субтитрами)

10:15 Прерванный полет Гарри Пауэрса. 1-я серия

12:00 Новости (с субтитрами)

12:15 Прерванный полет Гарри Пауэрса. 2-я серия

12:40 Видели видео?

14:10 Курьер

15:00 Новости (с субтитрами)

15:15 Курьер

16:10 "Освобождение". "Огненная дуга". К годовщине начала Курской битвы

18:00 Вечерние новости (с субтитрами)

18:20 РЭБ

21:00 Время

21:35 "День семьи, любви и верности". Праздничный концерт

23:45 Ковчег

01:20 Наедине со всеми

03:30 Россия от края до края

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота

08:00 Местное время. Санкт-Петербург. "Вести"

08:20 Местное время. Суббота

08:35 Формула еды. Волгоградская область. Аджика

09:00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая трансляция из Московской Соборной мечети

09:55 По секрету всему свету

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Там, где ты. 1-я - 5-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Лирические 70-е

20:00 Вести

21:00 Входите, закрыто!

00:40 Человек у окна

02:20 Дом спящих красавиц

Матч!

03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Женщины. Многоборье. Трансляция из Калуги

05:05 Спортивный детектив. Тайна двух самолетов

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Трансляция из США. П. Ванзант - Р. Остович

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелковый путь"

09:25 Неизвестный

11:45 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода

12:50 Новости

12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Финалы в отдельных видах. Прямая трансляция из Калуги

15:40 Все на Матч!

15:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга

17:50 Все на Матч!

18:00 Футбол. OLIMPBET - Суперкубок России. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва)

21:50 Футбол. Чемпионат Европы-2022. Женщины. Прямая трансляция из Великобритании. Нидерланды - Швеция

00:00 Все на Матч!

00:50 Автоспорт. Ралли-рейд "Шелковый путь"

01:10 Воскрешая чемпиона

03:15 Новости

03:20 Матч! Парад

04:00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США. Р. Дос Аньос - Р. Физиев

НТВ-Петербург

04:55 Кто в доме хозяин?

05:35 Улицы разбитых фонарей-9. Фотосессия с красной косынкой

06:45 Улицы разбитых фонарей-9. "Ночной оборотень", 1-я и 2-я серии

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:25 Едим дома

10:00 Сегодня

10:20 Главная дорога

11:00 "Живая еда" с Сергеем Малозёмовым"

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

19:00 Сегодня

19:35 Степные волки. 19-я серия

20:25 Степные волки. 20-я серия

21:15 Степные волки. 21-я серия

22:15 Маска

01:30 Дачный ответ

02:35 Дикий-2. "Дикий против Чингиза", 2-я серия

03:45 Дикий-3. "Присяжные заседатели", 1-я и 2-я серии

04:55 Кто в доме хозяин?

Культура

03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Василий Гроссман "Сикстинская мадонна"

07:05 Приключения Незнайки и его друзей

08:45 Всего один поворот

09:55 Обыкновенный концерт. Выпуск от 09.07.2022

10:25 Передвижники. Павел Корин

10:55 Мы из джаза

12:20 Мы из джаза. Проснуться знаменитым

13:00 Музыкальные усадьбы. Здесь хорошо. Сергей Рахманинов

13:30 Дикая природа Баварии. 2-я серия - "Обитатели чащи"

14:25 Дом ученых. Вадим Гладышев

14:50 "Яркая комета". К 85-летию со дня рождения Лидии Клемент"

16:10 Энциклопедия загадок. Алтайская принцесса

16:45 День ангела

17:55 Первые в мире. Дмитрий Лачинов. Передача электроэнергии на большие расстояния

18:10 Красота по-русски

19:05 Лютики-цветочки "Женитьбы Бальзаминова"

19:45 Женитьба Бальзаминова

21:15 "Ночь Чайковского". Прямая трансляция из Клина

23:00 Фрида. Да здравствует жизнь!

00:35 Всего один поворот

01:50 Дикая природа Баварии. 2-я серия - "Обитатели чащи"

02:45 Мартынко

03:00 Перерыв в вещании

СТС

05:00 Воронины. Сезон 14. 2-я серия

05:25 Воронины. Сезон 14. 3-я серия

05:50 Ералаш. Сезон 1. 38-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 48-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 157-я серия

06:05 Фиксики. Вентиляция

06:15 Фиксики

06:20 Фиксики. Сила трения

06:25 Фунтик и огурцы

06:45 Три кота. Папа за маму

06:50 Три кота

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Арбузный день

07:10 Три кота

07:15 Три кота. Не просто яблоки

07:20 Три кота. Робот поневоле

07:25 Три кота. Музыкальная вечеринка

07:30 Три кота. Гироскутер для компота

07:35 Три кота

07:40 Три кота

07:50 Три кота

07:55 Три кота

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. В поисках правды

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Бабушка зовет танцевать

08:25 Уральские пельмени. Мятый элемент

09:00 ПроСТО кухня

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Азбука "Уральских пельменей". "Э"

10:50 Стильная штучка

13:00 Между небом и землёй

15:00 Смолфут

16:55 Сумасшедшие гонки

18:55 Монстр Траки

21:00 Бамблби

23:20 Красная шапочка

01:15 Багровые реки 2. Ангелы Апокалипсиса

03:00 Воронины. Сезон 13. 28-я серия

03:20 Воронины. Сезон 14. 1-я серия

03:40 Воронины. Сезон 14. 2-я серия

04:05 Воронины. Сезон 14. 3-я серия

04:25 Воронины. Сезон 14. 4-я серия

04:50 Воронины. Сезон 14. 5-я серия

РЕН ТВ

05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Кто погубил Украину?

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Неонаци: 6 особо опасных

18:00 Восстание планеты обезьян

19:30 Новости

20:00 Восстание планеты обезьян

20:30 Планета обезьян: Революция

23:00 Новости

23:30 Планета обезьян: Война

02:00 Миротворец

04:00 Тайны Чапман

ТНТ

04:30 Открытый микрофон. Сезон 5. 105-я серия

05:20 Открытый микрофон. Сезон 5. 106-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 63-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Битва пикников. 12-я серия

09:30 Модные игры. 4-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 64-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 65-я серия

12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 66-я серия

13:00 Однажды в России. Спецдайджест. 67-я серия

14:00 Однажды в России. Спецдайджест. 68-я серия

15:00 Ольга. 9-я серия

15:30 Ольга. 10-я серия

16:00 Ольга. 11-я серия

16:30 Ольга. 12-я серия

17:00 Ольга. 13-я серия

17:30 Ольга. 14-я серия

18:00 Ольга. 15-я серия

18:30 Ольга. 16-я серия

19:00 Ольга. 17-я серия

19:30 Ольга. 18-я серия

20:00 Ольга. 19-я серия

20:30 Ольга. 20-я серия

21:00 Музыкальная интуиция. 10-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 24-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 25-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 229-я серия

01:20 Битва экстрасенсов. 230-я серия

02:30 Импровизация. Сезон 5. 140-я серия

03:20 Импровизация. Сезон 5. 141-я серия - "Новогодний выпуск"

04:10 Comedy Баттл. 39-я серия - "Финал"

Домашний

04:15 Давай разведёмся!

05:05 По делам несовершеннолетних

06:30 Дело было в Пенькове

08:25 Приезжая

10:25 Вербное воскресенье. 1-я - 8-я серии

19:00 Великолепный век. 105-я и 106-я серии

22:55 Опекун. 1-я - 4-я серии

02:10 Вербное воскресенье. 1-я - 4-я серии

Пятый канал

05:00 Угрозыск. Няня

05:25 Угрозыск. Амнезия

05:50 Угрозыск. Очень личное

06:10 Угрозыск. Увидеть Париж

06:35 Угрозыск. Хочу замуж

07:00 Угрозыск. Горячая штучка

07:30 Угрозыск. Секта

08:00 Угрозыск. Темная сила

08:30 Угрозыск. Коллекторы

09:00 Огонь, вода и... медные трубы

10:40 Солдат Иван Бровкин

12:25 Иван Бровкин на целине

14:15 Они потрясли мир. Вячесла Тихонов и Нонна Мордюкова. Лед и пламя

15:05 Они потрясли мир. Людмила Гурченко. Любовь как в кино

15:55 Они потрясли мир. Владимир Высоцкий. Любовь на расстоянии

16:40 Они потрясли мир. Александр Абдулов. Самый обаятельный и привлекательный

17:30 След. Омоложение

18:20 След. Заклинание кобры

19:10 След. Веревка висельника

20:00 След. Смертельная ловушка

20:50 След. Безупречный синий

21:40 След. Жир

22:25 След. Запретные области

23:10 След. Матриархат

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Подвал (новая)

01:40 Прокурорская проверка. 1-я часть - "Иные (новая)"

02:30 Прокурорская проверка. 2-я часть - "Иные (новая)"

03:20 Прокурорская проверка. Золотая лихорадка (новая)

04:10 Прокурорская проверка. Убийца по детективам (новая)

ТВ-3

04:30 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик. 2-я серия

05:15 Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик. 3-я серия

06:00 Мультфильмы

09:45 Гадалка. Сезон 14. 1259-я серия - "Землекоп"

10:15 Гадалка. Сезон 14. 1260-я серия - "Похороны души"

10:45 Богатенький Ричи

12:30 Звездные врата

15:00 Меркурий в опасности

17:00 Шпион по соседству

19:00 Мой шпион

21:00 Шпион, который меня кинул

23:15 Впритык

01:00 Убойные каникулы

02:15 Марс атакует!

04:00 Иные. 14-я серия

04:45 Иные. 15-я серия

Звезда

03:30 Плата за проезд

05:05 Тройная проверка

06:35 Егорка

07:45 Подарок черного колдуна

08:00 Новости дня

08:15 Подарок черного колдуна

09:15 Легенды кино. Георгий Вицин

10:05 Главный день. Матч за звание чемпиона мира по шахматам-1978 и Анатолий Карпов

10:55 Война миров. Битва против бандеровцев

11:40 Не факт!

12:10 "СССР. Знак качества" с Гариком Сукачевым. О шабашке, халтуре и "полставочке"

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. ВИА "Лейся, песня"

13:40 Захват. 1-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:25 Захват. 1-я - 8-я серии

22:15 Одиночное плавание

00:00 Окно в Париж

01:55 Дураки умирают по пятницам

03:30 Плата за проезд