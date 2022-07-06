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Киноафиша Новости Подтвердился слух, что в фильме «Барби» будет несколько версий Барби и Кена

Подтвердился слух, что в фильме «Барби» будет несколько версий Барби и Кена

6 июля 2022 13:43
Подтвердился слух, что в фильме «Барби» будет несколько версий Барби и Кена

Их будет минимум пять пар.

Сюжет «Барби» во главе с Марго Робби и Райаном Гослингом держится в секрете, но уже на протяжении нескольких месяцев в сети циркулирует слух, что в фильме будут фигурировать сразу несколько воплощений Барби и Кена в исполнении разных актеров. Похоже, этот слух подтвердила звезда «Сексуального просвещения» и «Смерти на Ниле» Эмма Маккей. В интервью журналу Empire она рассказала, что перед началом съемок все актрисы, получившие роль Барби, устроили ночную вечеринку. Поскольку Маккей присутствовала на этом мероприятии, напрашивается вывод, что она сыграет одну из версий Барби.

«В самом начале у нас была вечеринка с ночевкой для всех Барби. Например, мы играли в игры со Скоттом [Эвансом] и Шути [Гатвой]. Обычно я не играю в игры, потому что во мне силен дух соперничества, и я могу разозлиться. Но Скотт и я были на высоте в этой игре».

Согласно неподтвержденной информации, вместе с Робби в роли Барби предстанут Маккей, Исса Рэй, Александра Шипп и Хари Неф. Гослинг сыграет Кена, но у него тоже будут двойники. Судя по всему, альтернативных Кенов исполнят Симу Лю («Шан-Чи и легенда десяти колец»), Эванс и Гатва. Впрочем, этот список вряд ли исчерпывающий.

Режиссером и сценаристкой «Барби» выступает Грета Гервиг. Ранее она сняла такие примечательные картины, как «Леди Бёрд» и «Маленькие женщины» с Сиршей Ронан, Эммой Уотсон и Тимоти Шаламе.

Мировая премьера «Барби» состоится 20 июля 2023 года.

Фото: Warner Bros.
Елена Королева
Елена Королева
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