«Базз Лайтер» получил дату релиза на стриминге

Новый мультфильм студии Pixar «Базз Лайтер» вскоре станет доступен для просмотра онлайн. Компания Disney объявила, что спин-офф «Истории игрушек» появится на стрим-сервисе Disney+ 3 августа.

В кинотеатрах «Базз Лайтер» вышел 17 июня. С тех пор мультфильм собрал в мировом прокате $213 млн, что можно расценивать как неудачу. Несмотря на это, в целом картина пришлась по вкусу зрителям. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes критический рейтинг «Базза Лайтера» равняется 75% на основе 300 рецензий, в то время как зрительский рейтинг составляет 84%.

«Базз Лайтер» – существующий во вселенной «Истории игрушек» фильм, по мотивам которого была выпущена любимая игрушка Энди. Главный герой «Базза Лайтера» – бесстрашный космонавт, вместе со своей командой отправляющийся в межгалактическое путешествие. Затерявшись в 4,2 млн световых лет от Земли, герои пытаются вернуться домой. Дело усложняется тем, что Баззу и его механическому коту противостоит «армия безжалостных роботов» во главе со злобным императором Зургом.

Режиссером «Базза Лайтера» является Энгус МакЛэйн. Он же написал сценарий вместе с Джейсоном Хэдли.