Стоит ли смотреть новый сериал «Черная птица» и какие реальные события лежат в его основе?

Основано на реальных событиях

Джеймс Кин был весьма преуспевающим торговцем наркотиками в Чикаго в середине девяностых, но самонадеянность в союзе с неосмотрительностью привели его к десяти годам тюрьмы. Спустя полгода после вынесения приговора Кину, обладающему природным обаянием и редким талантом расположить к себе любого, в обмен на погашение оставшегося срока предложили стать информатором в деле предполагаемого серийного убийцы женщин Ларри Холла. Кин согласился и был переведен в тюрьму строгого режима, в которой содержатся исключительно убийцы и особо опасные преступники. Здесь он познакомился с Холлом, у которого должен был узнать о месте захоронения жертв, а спустя годы написал об этом книгу, которая и легла в основу сериала, адаптированного для телевидения Дэвидом Лихейном (сценаристом и писателем, написавшим «Таинственную реку» и «Остров проклятых»).

Черная птица

Сюжет

Развитию отношений между Кином и Холлом посвящена большая часть истории. Холл, надо сказать, преступник незаурядный. Он несколько раз сам обращался в полицию и признавался в совершении преступлений, но всякий раз убеждал детективов, что это было всего лишь попыткой привлечь к себе внимание (к нему прилипло прозвище Serial Confessor). Зловещности его образу добавляет и то, что вырос он в доме, примыкающем к кладбищу, на котором его отец служил смотрителем. Побочной сюжетной линией служит расследование смертей девушек, проводимое шерифом Брайаном Миллером, «поверившим» Холлу, и агентом ФБР Лорен Макколи, которая посадила Джимми и заключила с ним сделку. Нашлось место и многочисленным флешбэкам в детство Джимми и Ларри, раскрывающим их отношения с отцами.

В главных ролях

Джимми Кина сыграл Тэрон Эджертон, а Ларри — Пол Уолтер Хаузер, запомнившийся ролью в драме Клинта Иствуда «Дело Ричарда Джуэлла». В нем он также исполнил роль неуклюжего с виду «маленького человека», который, как кажется, пытается всеми силами привлечь к себе внимание (впрочем, Ричард был в десятки раз симпатичнее Холла). Отца Джимми сыграл Рэй Лиотта («Славные парни»), для которого эта роль стала одной из последних. Примечателен своей игрой и Грег Киннер в роли шерифа Миллера.

Черная птица

Продолжительность и жанр

«Черная птица» – это мини-сериал, состоящий из шести часовых эпизодов. Жанр колеблется и трепыхается между криминальной драмой и психологическим триллером.

Мнение Киноафиши

«Черная птица» продолжает устоявшийся за последние годы сериальный тренд на истории в духе true crimе. Не открывая новых истин в жанре, она вносит в него некоторое разнообразие, сделав из Ларри Холла не столько преступника, сколько подозреваемого, в виновности которого в определенный момент сомневаются даже его преследователи. Впрочем, «Птица» замечательна не тем, о чем она поет, тем, как это делает — тревожно и затяжно. Насыщенные событиями эпизоды поддерживаются вязким монтажным темпом, замыкая мир вокруг Джимми, оставшегося наедине с Ларри. Начиная с третьего эпизода после затяжной двухсерийной экспозиции сюжет (за исключением вылазок за пределы тюрьмы и череды флешбэков) превращается в камерное, почти театральное представление. К счастью, Эджертон, как, впрочем, и Хаузер, отменно хорош — его игра почти буквально осязаема — и самоотверженно прикрывает редкие сюжетные неловкости, о которых вспоминаешь уже после титров.

Черная птица

Стоит ли смотреть

Если коротко, то — да, определенно стоит. По крайней мере, всем поклонникам коротких и насыщенных триллеров с основательно прописанными героями.