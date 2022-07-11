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Киноафиша Новости Майлз Теллер обсуждал с Томом Крузом возможность третьей части «Топ Гана»

Майлз Теллер обсуждал с Томом Крузом возможность третьей части «Топ Гана»

11 июля 2022 09:46
Майлз Теллер обсуждал с Томом Крузом возможность третьей части «Топ Гана»

«Топ Ган: Мэверик» удерживает статус самого кассового фильма года, опередив «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия».

К настоящему моменту драматический боевик «Топ Ган: Мэверик» собрал в мировом прокате $1,183 млн, что является феноменальным коммерческим успехом. На этом фоне неизбежно возникает вопрос, возьмутся ли Том Круз и студия Paramount за продолжение. Никаких официальных сведений на этот счет пока не поступало, но Майлз Теллер, сыгравший в «Мэверике» Брэдли Брэдшоу, признался, что разговоры о потенциальном сиквеле имеют место. В интервью Entertainment Tonight актер сказал:

«У меня были об этом беседы с Томом Крузом. Посмотрим».

«Топ Ган: Мэверик» является сиквелом фильма «Лучший стрелок», который вышел в 1986 году. Главную роль в обеих картинах сыграл Круз, и именно за ним остается решающее слово насчет будущего франшизы. Теллер подчеркнул:

«Было бы здорово [снять третью часть], но решение остается за Томом Крузом. Все в руках Тома».

В современной киноиндустрии главенствует тенденция, что успех любого фильма нужно развивать за счет сиквелов, приквелов и спин-оффов. В этой связи нет ничего удивительного, что создатели «Топ Гана: Мэверик» тоже задумались о новом проекте в рамках своей франшизы. Другое дело, будет ли такой шаг оправдан с точки зрения содержания, поскольку «Мэверик» хорош как раз своей целостностью и удачным завершением имеющихся сюжетных арок.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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