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Киноафиша Новости Netflix разрабатывает сиквел и спин-офф «Серого человека»

Netflix разрабатывает сиквел и спин-офф «Серого человека»

27 июля 2022 11:34
Netflix разрабатывает сиквел и спин-офф «Серого человека»

Начало новой киновселенной положено.

Стрим-сервис Netflix подтверждает информацию о том, что шпионский блокбастер «Серый человек» превратится в новую крупную франшизу. Спустя считанные дни после выхода фильма онлайн Netflix объявил о запуске в разработку сиквела и спин-оффа. Главную роль в «Сером человеке 2» сыграет Райан Гослинг, тогда как Энтони и Джо Руссо вновь выступят в качестве режиссеров. Сценарий пишет Стивен МакФили, также работавший над оригинальным фильмом.

«Реакция публики на «Серого человека» феноменальна. Мы очень признательны за тот энтузиазм, с которым зрители по всему миру приняли этот фильм. Располагая столь многими интересными персонажами, мы всегда намеревались расширить вселенную «Серого человека». Мы воодушевлены решением Netflix запустить сиквел во главе с Райаном, а также второй сценарий, о котором мы с радостью расскажем несколько позже», – заявили Энтони и Джо Руссо.

Над пока не получившим названия спин-оффом работают сценаристы «Дэдпула» Пол Верник и Ретт Риз. Содержание этого фильма пока держится в секрете.

Напомним, что «Серый человек» основан на серии романов-бестселлеров Марка Грини. По сюжету, агент ЦРУ Курт Джентри (Гослинг) раскрывает темные секреты своего начальства и вынужден пуститься в бега, поскольку за ним охотится его неуравновешенный экс-коллега (Крис Эванс).

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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