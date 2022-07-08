Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Квентин Тарантино показывал своему двухлетнему сыну «Гадкого я 2» и «Свинку Пеппу»

Квентин Тарантино показывал своему двухлетнему сыну «Гадкого я 2» и «Свинку Пеппу»

8 июля 2022 13:46
Квентин Тарантино показывал своему двухлетнему сыну «Гадкого я 2» и «Свинку Пеппу»

Оказалось, что режиссер очень высокого мнения о «Свинке Пеппе».

На прошлых выходных у Квентина Тарантино и его жены Даниэллы Пик родилась девочка. Также у пары есть сын Лео, родившийся в феврале 2020 года. Мальчику сейчас два года, поэтому он уже готов к тому, чтобы смотреть свои первые фильмы. Синефилы и поклонники Тарантино любопытствуют, какое кино знаменитый режиссер покажет своему сыну в первую очередь. В интервью журналу Empire Тарантино по этому поводу сказал:

«Мой сын еще совсем маленький, так что пока он посмотрел только один фильм. Я думал, что включил мультфильм «Миньоны», но затем понял, что это «Гадкий я 2». Но Лео вроде бы понравились вступительные титры, так что я подумал: «Хорошо, значит, мы смотрим «Гадкого я 2».

Тарантино продолжил:

«Лео встает и ходит по комнате за диваном, но в то же время он продолжает смотреть телевизор. Мы посмотрели минут 20, пока нам не пора было идти гулять в парк. На следующий день мы посмотрели еще 15 минут. Вот так по чуть-чуть за неделю Лео посмотрел свой первый фильм, которым стал «Гадкий я 2».

Вместе с тем Лео смотрит популярный мультсериал «Свинка Пеппа». Тарантино рассказал:

«Мне на самом деле нравится «Свинка Пеппа». Я часто смотрю этот мультик. Я скажу это: «Свинка Пеппа» – лучшее, что попало из Британии в США за последнее десятилетие».

Тарантино не спешит снимать свой десятый и последний фильм в карьере. После премьеры «Однажды… в Голливуде» (2019) легендарный режиссер сосредоточился на семейной жизни и написании книг.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Читать далее 21 июля 2022
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Читать далее 20 июля 2022
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Читать далее 21 июля 2022
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Читать далее 19 июля 2022
Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Читать далее 17 июля 2022
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Читать далее 20 июля 2022
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Читать далее 22 июля 2022
Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Читать далее 18 июля 2022
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Читать далее 18 июля 2022
Related video