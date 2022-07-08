Квентин Тарантино показывал своему двухлетнему сыну «Гадкого я 2» и «Свинку Пеппу»

На прошлых выходных у Квентина Тарантино и его жены Даниэллы Пик родилась девочка. Также у пары есть сын Лео, родившийся в феврале 2020 года. Мальчику сейчас два года, поэтому он уже готов к тому, чтобы смотреть свои первые фильмы. Синефилы и поклонники Тарантино любопытствуют, какое кино знаменитый режиссер покажет своему сыну в первую очередь. В интервью журналу Empire Тарантино по этому поводу сказал:

«Мой сын еще совсем маленький, так что пока он посмотрел только один фильм. Я думал, что включил мультфильм «Миньоны», но затем понял, что это «Гадкий я 2». Но Лео вроде бы понравились вступительные титры, так что я подумал: «Хорошо, значит, мы смотрим «Гадкого я 2».

Тарантино продолжил:

«Лео встает и ходит по комнате за диваном, но в то же время он продолжает смотреть телевизор. Мы посмотрели минут 20, пока нам не пора было идти гулять в парк. На следующий день мы посмотрели еще 15 минут. Вот так по чуть-чуть за неделю Лео посмотрел свой первый фильм, которым стал «Гадкий я 2».

Вместе с тем Лео смотрит популярный мультсериал «Свинка Пеппа». Тарантино рассказал:

«Мне на самом деле нравится «Свинка Пеппа». Я часто смотрю этот мультик. Я скажу это: «Свинка Пеппа» – лучшее, что попало из Британии в США за последнее десятилетие».

Тарантино не спешит снимать свой десятый и последний фильм в карьере. После премьеры «Однажды… в Голливуде» (2019) легендарный режиссер сосредоточился на семейной жизни и написании книг.