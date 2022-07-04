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Киноафиша Новости Мелисса Баррера выживает в лесу после авиакатастрофы в трейлере мини-сериала «Не прекращай дышать»

Мелисса Баррера выживает в лесу после авиакатастрофы в трейлере мини-сериала «Не прекращай дышать»

4 июля 2022 13:05
Мелисса Баррера выживает в лесу после авиакатастрофы в трейлере мини-сериала «Не прекращай дышать»

Действие развернется среды лесистых холмов и горных рек.

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер мини-сериала о выживании «Не прекращай дышать» (Keep Breathing) во главе со звездой нового «Крика» Мелиссой Баррерой. Создателями проекта выступают Мартин Геро и Брендан Галь. Сериал повествует о юристе из Нью-Йорка по имени Лив (Баррера), которая в одиночестве оказывается среди бескрайних лесов после крушения самолета.

Трейлер начинается с обозначения главной темы «Не прекращай дышать»: «Зачем ты пришла сюда, Лив? Чего ты так боишься?» Мы видим, как Лив просыпается в самолете, который вот-вот упадет в воду. После катастрофы Лив помогает другому человеку выбраться на сушу, но, судя по всему, в дальнейшем девушка останется без спутника. Сначала она в отчаянии зовет на помощь, а затем пробирается через леса, надеясь все-таки отыскать других людей. Во время этого тяжелого путешествия Лив переживает страх, фрустрацию и одиночество. Параллельно она размышляет о своем прошлом. В конце трейлера звучит голос матери Лив: «Ты знаешь, почему в небе сияют звезды, Лив? Для того, чтобы мы всегда могли отыскать путь домой».

Вместе с Баррерой в «Не прекращай дышать» снялись Остин Стоуэлл, Джефф Вильбуш (возлюбленный Лив), Хуан Пабло Эспиноза (отец Лив), Флоренция Лозаньо (мать Лив). Сериал будет состоять из шести эпизодов, который выйдут на Netflix 28 июля.

Фото: Netflix
Елена Королева
Елена Королева
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