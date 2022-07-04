Мелисса Баррера выживает в лесу после авиакатастрофы в трейлере мини-сериала «Не прекращай дышать»

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер мини-сериала о выживании «Не прекращай дышать» (Keep Breathing) во главе со звездой нового «Крика» Мелиссой Баррерой. Создателями проекта выступают Мартин Геро и Брендан Галь. Сериал повествует о юристе из Нью-Йорка по имени Лив (Баррера), которая в одиночестве оказывается среди бескрайних лесов после крушения самолета.

Трейлер начинается с обозначения главной темы «Не прекращай дышать»: «Зачем ты пришла сюда, Лив? Чего ты так боишься?» Мы видим, как Лив просыпается в самолете, который вот-вот упадет в воду. После катастрофы Лив помогает другому человеку выбраться на сушу, но, судя по всему, в дальнейшем девушка останется без спутника. Сначала она в отчаянии зовет на помощь, а затем пробирается через леса, надеясь все-таки отыскать других людей. Во время этого тяжелого путешествия Лив переживает страх, фрустрацию и одиночество. Параллельно она размышляет о своем прошлом. В конце трейлера звучит голос матери Лив: «Ты знаешь, почему в небе сияют звезды, Лив? Для того, чтобы мы всегда могли отыскать путь домой».

Вместе с Баррерой в «Не прекращай дышать» снялись Остин Стоуэлл, Джефф Вильбуш (возлюбленный Лив), Хуан Пабло Эспиноза (отец Лив), Флоренция Лозаньо (мать Лив). Сериал будет состоять из шести эпизодов, который выйдут на Netflix 28 июля.