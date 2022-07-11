Каким будет 4-й сезон «Пацанов»: когда выйдет и кто точно воскреснет?

Когда выйдет

Точно известно, что съемки нового сезона начнутся уже в этом августе. Учитывая, что пандемия практически позади, на этот раз не будет столь долгих пауз между новыми эпизодами. Предположительно, начало 4-го возможно во второй половине 2023 года или в начале 2024-го.

О чем будет новый сезон

В одном из интервью шоуранер сериала Эрик Крипке сказал, что это будет самый сложный и эмоциональный сезон. Каждому из героев предстоит столкнуться со своими проблемами и разрешить их, особенно Бутчеру. Как стало известно в финале 3-го сезона, этому персонажу осталось жить от нескольких месяцев до года. Эрик уклончиво отвечает, что очень интересно будет посмотреть, сможет ли Бутчер измениться, ведь у него огромные проблемы внутри своей же компании. Плюс ему предстоит бороться с Хоумлендером за Райана. Последний, по словам Крипке, сыграет огромную роль. Учитывая, каким мощным оружием является мальчик, от него может зависеть все противостояние Бутчера и Хоумлендера.

Райан в финальной сцене

Сериал может стать ближе к комиксам

В этом материале мы рассказывали, что в сериале совершенно изменили, а в этом видео – то, что было в комиксах, но еще не было в шоу. Однако с каждым сезоном сериал черпает все больше жести и персонажей из комиксов, приближаясь к своему первоисточнику. Старлайт теперь, скорее всего, будет летать (как и в комиксах), а временный препарат V могут стабилизировать, чтобы он не вызывал опухоль мозга. Но что еще из комиксов появится в новых эпизодах – известно одному лишь богу «Пацанов» Эрику Крипке.

Старлайт еще предстоит узнать свою истинную мощь

Кто точно воскреснет

Эрик Крипке подтвердил, что такой персонаж, как Нуар, снова появится в сериале. Учитывая, что этот персонаж та еще тайна, заменить его представляется вполне возможным. Кстати, в комиксах Нуаром был клон Хоумлендера, которого компания создала на случай, если оригинальный глава «Семерки» выйдет из-под контроля. К чему все начинает идти и в сериале.

Будет ли в новом сезоне Дженсен Эклз

Да, Дженсен вернется к своей роли Солдатика, это уже подтверждено. Не зря в финальном эпизоде его снова усыпили, а не убили.

Солдатика вновь лишь усыпили

Кто еще вернется

Всё в том же интервью Эрик абстрактно размышлял на счет Мейв. С одной стороны, ей дали хеппи-энд и вывели из истории, чтобы Старлайт смогла вырасти после лишения защитницы. С другой же, шоуранер четко сказал, что без возвращения Мейв «Пацаны» закончиться не могут. Также он отметил, что Синди (появлялась во втором сезоне), которая обладает даром телекинеза, вернется абсолютно точно, над этим работают прямо сейчас.