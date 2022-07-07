Непобедимая Мишель Йео: 10 фильмов с малазийской актрисой

Мишель Йео – одна из самых известных и высокооплачиваемых звезд Азии. В 21 год она выиграла конкурс красоты и получила титул «Мисс Малайзия», тогда же впервые появилась на телевидении, снявшись в рекламном ролике с Джеки Чаном и уже через год покорила большие экраны! Мировую известность Йео принесла главная роль в оскароносном фэнтези-боевике «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000), однако в ее фильмографии можно найти более 60 актерских работ. О лучших их них – в нашей подборке.

1. «Всё везде и сразу» (2022)

В фантастической черной комедии от Дэниела Шайнерта и Дэна Квана (дуэт также известен как «Дэниелы») «Всё везде и сразу» Мишель Йео исполнила главную роль Эвелин – героини, которая во время разрешения бытовых семейных неурядиц случайно узнает, что обладает способностью видеть разные версии себя из параллельных вселенных и перемещаться между ними. Наблюдая за невероятным путешествием Эвелин, можно обнаружить массу отсылок к таким культовым картинам как «Матрица», «Любовное настроение», «Убить Билла» и «Рататуй». Критики назвали фильм идеальным воплощением идеи и похвалили необычайно талантливую игру Йео. Также в комедию были включены и документальные вставки – для демонстрации появления Эвелин в качестве кинозвезды были использованы реальные кадры актрисы на красной дорожке, в том числе и изображения с премьеры фильма «Безумно богатые азиаты» (2018).

2. «Пороховой коктейль» (2021)

В комедийном боевике Навота Папушадо («Очень плохие парни»), режиссерский дебют которого сам Квентин Тарантино назвал лучшим фильмом 2013 года, Мишель Йео перевоплотилась в одну из трех «добрых фей», охраняющих главную героиню по имени Сэм (Карен Гиллан). Когда девочке было двенадцать, ее мать Скарлетт (Лена Хиди) бесследно исчезла, оставив малышку на попечение опасной корпорации киллеров, на которую работала. Спустя годы Сэм заняла ее место в Фирме. Выполняя очередное задание, девушка сталкивается с сотрудницами библиотеки – Мадлен (Карла Гуджино), Анной Мэй (Анджела Бассетт) и Флоренс (Мишель Йео), которые лишь кажутся скромными и тихими леди, пряча в толстых справочниках настоящее оружие. Сэм выясняет, что «три феи» были знакомы с ее матерью, и потому будут оберегать девушку во что бы то ни стало. Злодеи на подходе, но разве можно одолеть уверенных в себе женщин в их собственном доме? Мрачный и красочный неонуарный боевик придется по душе любителям «Города грехов», «Убить Билла» и трилогии о Джоне Уике.

3. «Шан-Чи и Легенда десяти колец» (2021)

В фильме «Шан-чи и Легенда десяти колец» от режиссера Дестина Дэниела Креттона впервые в истории Marvel Studios появляется супергерой азиатского происхождения. Картина рассказывает о молодом мастере боевых искусств Шан-Чи (Симу Лю). Его отец, Сюй Венву, нашедший больше тысячи лет назад десять особенных колец, обрел с их помощью бессмертие и огромную силу. Десятилетиями он завоевывал чужие земли и свергал правителей, однако все изменилось после встречи с Инь Ли – прекрасной стражницей деревни Та Ло. Любовь изменила Сюй Венву и позволила остепениться, но спустя несколько лет смерть Инь Ли заставила Венву вспомнить о былой силе. Мишель Йео сыграла роль Инь Нань – защитницы деревни Та Ло и тетю Шан-чи, которая однажды подарит ему особые доспехи, изготовленные из драконьей чешуи, и обучит боевому стилю Та Ло.

4. «Рождество на двоих» (2019)

В романтической комедии Пола Фига по сценарию Брайони Киммингс и Эммы Томпсон «Рождество на двоих» Мишель Йео исполнила роль владельцы небольшого магазина с рождественскими подарками, куда главная героиня Катарина (Эмилия Кларк) устраивается на временную работу в попытке найти хоть немного денег для существования. Санта – именно так зовут героиню Йео – не слишком жалует новенькую, ведь она постоянно отлынивает от работы, огрызается и всячески отрицает волшебство предстоящего Рождества. Когда однажды Катарина встречает Тома, ее жизнь меняется до неузнаваемости. Благодаря потрясающему юмору и прекрасному актерскому составу, фильм стал лидером проката в Великобритании за первый уикенд и подарил множеству зрителей то самое рождественское настроение! Кстати, Эмилия Кларк сама исполнила все песни, которые можно услышать во время просмотра.

5. «Безумно богатые азиаты» (2018)

Романтическая комедия «Безумно богатые азиаты» стала первым массовым голливудским фильмом, где все ведущие актеры имеют азиатское происхождение, и при этом сюжет не связан с боевыми искусствами. В основе – одноименный роман сингапурского сатирика Кевина Квана, где главная героиня внезапно обнаруживает, что ее жених наследник огромного состояния. Одним из требований автора книги было создание атмосферы настоящей роскоши: вся брендовая одежда и дизайнерские предметы обихода в доме героев — подлинные. Вторым условием было назначить на ведущие роли актеров и актрис исключительно азиатского происхождения. Так в качестве жениха и невесты выступили Генри Голдинг и Констанс Ву, а Мишель Йео досталась роль матери богатого наследника – Элеоноры. Она мастерски перевоплотилась в аристократичную женщину, привыкшую к почитанию и жизни в роскоши, чем и покорила зрителей и критиков по всему миру. В 2018 году фильм заслуженно получил Премию Национального совета кинокритиков США за лучший актерский ансамбль.

6. «Леди» (2011)

Жительница Мьянмы Аун Сан Су Чжи (Мишель Йео) потеряла отца-революционера, когда ей было всего два года. Повзрослев, она поняла, что не может спокойно воспринимать жестокость со стороны правительства и чувствует необходимость примкнуть к оппозиции. Будучи женой ученого и матерью двоих детей, она основывает собственную демократическую партию и начинает борьбу за политическую свободу. Драматург Ребекка Фрайн работала над сценарием биографической драмы «Леди» в течение 3 лет. Вместе с мужем, продюсером Энди Харрисом, они постоянно летали в Мьянму, где тщательно изучали материал и брали интервью с ключевыми фигурами в окружении прототипа главной героини. Мишель Йео просмотрела более 200 часов видео с выступлениями Су Чжи и даже выучила бирманский язык специально для фильма. Ее перевоплощение получилось настолько профессиональным, что несколько раз съемки приходилось останавливать, потому что игра Мишель Йео вызывала слишком сильные эмоции у тех статистов, которые были знакомы с речами Су Чжи. Жителям Мьянмы на законодательном уровне запрещено смотреть этот фильм.

7. «Вавилон нашей эры» (2008)

Картина от лауреата Каннского кинофестиваля Матье Кассовица «Вавилон нашей эры» снята по мотивам романа «Дети Вавилона» Мориса Дантека. Она рассказывает о недалеком будущем (2027 год), когда после опустошающей мировой войны жизнь на планете превратилась в хаос. Единственным относительно безопасным местом остались Соединенные Штаты, именно поэтому те люди, кто сумел сохранить в себе силы на борьбу, пытаются добраться до границы и отыскать мир. Главному герою Туропу (Вин Дизель), потерявшему возможность жить в Америке несколько лет назад, глава безымянной преступной группировки (Жерар Депардье) предлагает сделку. Если Туроп согласится доставить в Нью-Йорк молодую девушку, то получит новый паспорт и полмиллиона. Уже согласившись Туроп узнает, что вместе с Авророй (Мелани Тьерри) в США стремится попасть ее наставница, роль которой и досталась Мишель Йео. Матье Кассовиц в одном из интервью назвал актрису самой красивой женщиной на земле и неотъемлемой частью сюжета. Изначально ее персонаж должен был выглядеть совершенно иначе, но когда режиссер понял, что для боевика ему нужна девушка, знакомая с рукопашным боем, то сразу подумал про Йео, так как ранее она уже сотрудничала с Джеки Чаном. По словам режиссера, присутствие актрисы в фильме позволило сделать из трио героев ту боевую группу, которую он задумал.

8. «Мемуары гейши» (2005)

Скандально известный фильм «Мемуары гейши» Роба Маршалла был назван одним из самых популярных европейских картин начала 2000-х, так как для многих он стал уникальным прецедентом, продемонстрировавшим красоту, необычность, а порой жестокость культуры, недавно ушедшей в прошлое. Экранизация бестселлера американского япониста Артура Голдмана, написанного как автобиография вымышленной гейши рассказывает историю девочки Чио (Судзука Ого) из бедной семьи, которую продал отец. Оказавшись в обители гейш, девочка начала постигать азы ремесла, однако в скором времени на нее обратила внимание Мамеха (Мишель Йео). Она выкупила малышку и дала ей новое имя – Саюри (Чжан Цзыи). Главной героине пришлось столкнуться с множеством препятствий на пути к истинной цели, в том числе и настоящей войной. Героиня Мишель Йео – уверенная в себе и обладающая элегантной красотой женщина – помогла Саюри вырваться из нищеты и обучиться за несколько месяцев всему, чему учатся обычно годами, но отвечать на будущие вызовы судьбы девушке пришлось самостоятельно. «Мемуары гейши» получили «Золотой глобус» в номинации «За лучший саундтрек» (Джон Уильямс), а также были номинированы в категории «За лучшую женскую роль в драме» (Чжан Зийи).

9. «Нереальный север» (2001)

Премьера драмы Азифа Кападиа, снятого по рассказу Сары Мейтленд, состоялась на Венецианском кинофестивале. Это история девушки по имени Саива (Мишель Йео), которой шаман предсказал, что на ней будет лежать проклятие, которое принесет несчастье всем, кто будет ее любить. Однажды в деревню пришли солдаты и уничтожили всех, кроме Саивы – ей удалось спасти себя и дочь Анжу. С тех пор они скрывались от человеческих глаз, кочуя по тундре, но через несколько лет Саива случайно натыкается на раненого мужчину (Шон Бин) и не может оставить его в одиночестве. Появление незнакомца навсегда меняет жизнь матери и дочери. Идея снять фильм в Арктике пришла к режиссеру, когда он в 2003 году приехал на кинофестиваль в Тромсе (Норвегия), где впервые увидел северное сияние и влюбился в атмосферу места. Случайно, от водителя такси, Кападиа узнал о Свалбарде — самом северном поселении в мире, от которого можно добраться до Северного полюса за пару часов. Так в его планах появился «Нереальный Север». Температура в этих краях регулярно падает ниже 40 градусов, поэтому однажды Мишель Йео так ослабла на морозе, что упала в обморок прямо на леднике. Тем не менее, придя в себя, она продолжила сниматься. За свою впечатляющую работу Йео получила приз как лучшая актриса на кинофестивале в Калабрии.

10. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (2000)