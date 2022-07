Дайан Крюгер и Рэй Николсон заводят опасный роман в трейлере триллера «Как гром среди ясного неба»

Кинокомпания Quiver представила трейлер триллера «Как гром среди ясного неба» (Out Of the Blue) во главе с Дайан Крюгер («Троя», «Бесславные ублюдки») и Рэем Николсоном. Они играют любовников, чья тайная связь рискует привести к опасным последствиям. Режиссером и сценаристом картины является Нил ЛаБут («Сестричка Бетти»). Официальный синопсис «Как гром среди ясного неба гласит»:

«Проведя время в тюрьме, будучи признанным виновным в акте физического насилия, Коннор Бэйтс (Николсон) устраивается на работу в библиотеку. Свое свободное время он посвящает пробежкам и плаванию, стараясь вновь обрести внутренний покой. Однажды на пляже он знакомится с привлекательной женщиной Мэрилин Чемберс (Крюгер), которая является женой состоятельного бизнесмена. Охваченные страстью, Коннор и Мэрилин вступают в интенсивные физические и эмоциональные отношения, которые быстро приводят к болтовне об убийстве ее мужа».

Вместе с Крюгер и Николсоном в фильме снялись Хэнк Азария, Чейз Суи Уондерс, Виктор Слезак и Памела Джейн Морган. В Северной Америке «Как гром среди ясного неба» выйдет 26 августа.