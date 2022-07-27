Дайан Крюгер и Рэй Николсон заводят опасный роман в трейлере триллера «Как гром среди ясного неба»
Влюбленные до беспамятства главные герои задумывают убить мешающего им человека.
Кинокомпания Quiver представила трейлер триллера «Как гром среди ясного неба» (Out Of the Blue) во главе с Дайан Крюгер («Троя», «Бесславные ублюдки») и Рэем Николсоном. Они играют любовников, чья тайная связь рискует привести к опасным последствиям. Режиссером и сценаристом картины является Нил ЛаБут («Сестричка Бетти»). Официальный синопсис «Как гром среди ясного неба гласит»:
«Проведя время в тюрьме, будучи признанным виновным в акте физического насилия, Коннор Бэйтс (Николсон) устраивается на работу в библиотеку. Свое свободное время он посвящает пробежкам и плаванию, стараясь вновь обрести внутренний покой. Однажды на пляже он знакомится с привлекательной женщиной Мэрилин Чемберс (Крюгер), которая является женой состоятельного бизнесмена. Охваченные страстью, Коннор и Мэрилин вступают в интенсивные физические и эмоциональные отношения, которые быстро приводят к болтовне об убийстве ее мужа».
Вместе с Крюгер и Николсоном в фильме снялись Хэнк Азария, Чейз Суи Уондерс, Виктор Слезак и Памела Джейн Морган. В Северной Америке «Как гром среди ясного неба» выйдет 26 августа.