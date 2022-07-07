Воительница Виола Дэвис защищает Африку в трейлере исторического фильма «Женщина-король»

Виола Дэвис всегда готова к необычным трансформациям в кино. Лишь за последние пару лет она успела сыграть суровую Аманду Уоллер в «Отряде самоубийц: Миссия навылет», певицу Ма Рейни в байопике «Ма Рейни: Мать блюза» и Мишель Обаму в антологии «Первая леди». Очередной крупной картиной Дэвис станет исторический эпик «Женщина-король» (The Woman King), в котором она перевоплотилась в брутальную и храбрую воительницу. Накануне появился первый трейлер предстоящего фильма.

В «Женщине-короле» Дэвис играет Наниску – она является главой боевого отряда из западноафриканского королевства Дахоми (ныне Бенин). Этот отряд, состоящий исключительно из женщин, известен как Агоджи или Амазонки. Он существовал в XVII, XVIII и XIX веках. Сюжет фильма вдохновлен реальными событиями. Главные героини – опытная Наниска и амбициозный рекрут Нави (Тусо Мбеду). Вместе с другими воительницами они сражаются с врагами, поработившими их народ. Отряд Агоджи стал прототипом команды Дора Миладже из фильма Marvel «Черная Пантера».

Режиссером «Женщины-короля» выступает Джина Принс-Байтвуд («Бессмертная гвардия»). Она же написала сценарий в соавторстве с Дэной Стивенс. Вместе с Дэвис и Мбеду в актерский состав вошли Лашана Линч, Джон Бойега, Эдриэнн Уоррен, Шила Атим, Джейми Лосон, Хиро Файнс-Тиффин и другие.

Мировая премьера «Женщины-короля» состоится 16 сентября 2022 года.