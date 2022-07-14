Новый кошмар каждую неделю: вышел трейлер второго сезона антологии «Американские истории ужасов»

Канал FX и стрим-сервис Hulu представили трейлер второго сезона сериала-антологии «Американские истории ужасов». Этот проект является спин-оффом «Американской истории ужасов», каждый эпизод представляет собой завершенную страшную сказку. Второй сезон, состоящий из девяти эпизодов, стартует 21 июля. Новые серии будут выходить еженедельно.

Трейлер полон жутких моментов, а также содержит намеки на сюжет некоторых эпизодов. Например, в ролике фигурирует персонаж, который напоминает Сполдинга (Дэнис О’Харе) из третьего сезона «Американской истории ужасов». Сполдинг – немой дворецкий, коллекционирующий кукол. В итоге его пристрастие дошло того, что он превратил труп Мэдисон Монтгомери (Эмма Робертс) в куклу, размером с человека. Не исключено, что в одной из серий нового сезона «Американских историй ужасов» будет раскрыта предыстория Сполдинга. Как бы то ни было, зрители увидят еще одного жуткого мужчину, который питает слабость к куклам и миловидным девушкам.

Создателями и исполнительными продюсерами «Американских историй ужасов» являются Райан Мерфи и Брэд Фалчук. В актерском составе второго сезона задействованы Коди Ферн, Алисия Сильверстоун, Макс Гринфилд, Нико Гритэм, Доминик Джексон, Джудит Лайт, Белла Торн и другие.