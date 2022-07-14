Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Новый кошмар каждую неделю: вышел трейлер второго сезона антологии «Американские истории ужасов»

Новый кошмар каждую неделю: вышел трейлер второго сезона антологии «Американские истории ужасов»

14 июля 2022 16:28
Новый кошмар каждую неделю: вышел трейлер второго сезона антологии «Американские истории ужасов»

Серийные убийцы, призраки, куклы из людей и многое другое.

Канал FX и стрим-сервис Hulu представили трейлер второго сезона сериала-антологии «Американские истории ужасов». Этот проект является спин-оффом «Американской истории ужасов», каждый эпизод представляет собой завершенную страшную сказку. Второй сезон, состоящий из девяти эпизодов, стартует 21 июля. Новые серии будут выходить еженедельно.

Трейлер полон жутких моментов, а также содержит намеки на сюжет некоторых эпизодов. Например, в ролике фигурирует персонаж, который напоминает Сполдинга (Дэнис О’Харе) из третьего сезона «Американской истории ужасов». Сполдинг – немой дворецкий, коллекционирующий кукол. В итоге его пристрастие дошло того, что он превратил труп Мэдисон Монтгомери (Эмма Робертс) в куклу, размером с человека. Не исключено, что в одной из серий нового сезона «Американских историй ужасов» будет раскрыта предыстория Сполдинга. Как бы то ни было, зрители увидят еще одного жуткого мужчину, который питает слабость к куклам и миловидным девушкам.

Создателями и исполнительными продюсерами «Американских историй ужасов» являются Райан Мерфи и Брэд Фалчук. В актерском составе второго сезона задействованы Коди Ферн, Алисия Сильверстоун, Макс Гринфилд, Нико Гритэм, Доминик Джексон, Джудит Лайт, Белла Торн и другие.

Фото: Hulu
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Читать далее 19 июля 2022
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Читать далее 20 июля 2022
Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Читать далее 18 июля 2022
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Читать далее 21 июля 2022
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Читать далее 20 июля 2022
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Читать далее 18 июля 2022
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Читать далее 22 июля 2022
Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Читать далее 17 июля 2022
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Читать далее 21 июля 2022
Related video