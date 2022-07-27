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Киноафиша Новости Кейт Уинслет исполнит главную роль в мини-сериале «Дворец»

Кейт Уинслет исполнит главную роль в мини-сериале «Дворец»

27 июля 2022 14:56
Кейт Уинслет исполнит главную роль в мини-сериале «Дворец»

Шоу будет посвящено падению авторитарного режима.

Обладательница «Оскара», «Золотого глобуса» и «Эмми» Кейт Уинслет продолжает свое плодотворное сотрудничество с каналом HBO. Как сообщает Deadline, звезда «Мейр из Исттауна» получила ведущую роль в драматическом мини-сериале «Дворец» (The Palace). Зрителей ждет история об одном годе в стенах дворца, являющегося резиденцией авторитарного правителя, чей режим начинает рушиться.

«Для нас честь поработать над «Дворцом» с этой невероятно талантливой группой кинематографистов. Для нас является исполнением мечты тот факт, что Кейт Уинслет и Стивен Фрирз – два ведущих светоча нашей индустрии, которые, что удивительно, никогда ранее не сотрудничали – объединили усилия, чтобы перенести на экран необычайно оригинальную, пророческую и великолепную задумку Уилла Трэйси», – такое высокопарное заявление сделала босс HBO Франческа Орси.

Уинслет также выступит одним из исполнительных продюсеров «Дворца». Создатель проекта – Уилл Трэйси, он же заявлен в качестве шоураннера. Режиссерское кресло занял Стивен Фрирз («Опасные связи», «Наступит ночь»). В команду сценаристов вместе с Трэйси вошли Сет Рейсс, Джули Уэйнер, Йен Спира, Гэри Штейнгарт и Сара ДеЛапп.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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