Продюсер Marvel назвал графиню Валентину де Фонтейн «новым лидером» внутри MCU

Джулия Луи-Дрейфус дебютировала в киновселенной Marvel в роли Валентины Аллегры де Фонтейн в сериале «Сокол и Зимний Солдат», сделав Джона Уокера (Уайатт Рассел) Агентом США. После эта героиня появилась в фильме «Черная Вдова», проложив путь Елене Беловой (Флоренс Пью) в сериал «Соколиный Глаз». С тех пор поклонники Marvel предполагают, что Валентина является преемницей Ника Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). Исполнительный продюсер Marvel Studios Нейт Мур наконец подтвердил, что догадки фанатов небезосновательны. Мур заявил, что персонаж Луи-Дрейфус является «новым лидером» в рамках вселенной:

«Графиня Валентина Аллегра де Фонтейн – это персонаж с богатой историей в комиксах… в некоторой степени выбор подходящей актрисы на эту роль был непростым делом, ведь эта героиня, согласно нашей задумке, должна получить бразды правления от Ника Фьюри. Когда же мы подумали о Джулии Луи-Дрейфус, мы ощутили ее веселую энергию и мгновенно осознали, что она обладает внушительностью и гравитацией, но в то же время это не похоже на Ника Фьюри. Это была совершенно иная энергетика. Валентина – зверь другого типа, но в то же время есть ощущение, что она командует парадом. Если говорить об условном новом лидере в киновселенной Marvel, то нам очень повезло найти Джулию Луи-Дрейфус».

Валентина Аллегра де Фонтейн была создана сценаристом и художником Джимом Стеранко. Изначально она изображалась как любовный интерес Ника Фьюри. Что до Луи-Дрейфус, то она известна прежде всего по ролям в комедийных сериалах, особняком среди которых стоит культовый «Сайнфелд» (1989-1998).