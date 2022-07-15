О чем новый мультсериал «Фарзар» и стоит ли его смотреть?

Первая серия – как, впрочем, по традиции Netflix, и все остальные серии первого сезона «Фарзара» – вышла 15 июля. Мультсериал, если говорить в самых общих выражениях, расскажет о жителях далекой планеты Фарзар, населенной людьми, роботами и инопланетянами, сражающимися за власть.

О чем сериал?

А теперь несколько более подробно. Человечество вело долгую и упорную борьбу с инопланетянами, пока не появился Ренцо, герой без страха и упрека, обладающий суперсилой и волевым подбородком! Он одолел инопланетян и их ужасного зеленокожего лидера Базарака, а еще догадался укрыть город людей под защитным энергетическим куполом, сделав его неприступной крепостью. Став всеобщим любимцем, он женился на престарелой королеве — вовсе не из-за стремления к власти, а только из-за глубокой любви к ней — и стал ее соправителем, руководя Фарзаром жестокой, но мудрой рукой.

Такова, по крайней мере, официальная версия в учебниках истории (а мы ведь помним, кто пишет историю).

Фарзар

Главный герой и его команда

Однако главным героем «Фарзара» является вовсе не Ренцо. Спустя несколько лет после свадьбы у Ренцо родился наследник, которого назвали… Файклом. Гиперопекаемый своей престарелой и не вполне адекватно воспринимающей реальность мамой, он вырос изнеженным, тупоголовым и не вполне адекватно воспринимающим реальность. В первом эпизоде Файклу исполняется тридцать лет, и он, больше напоминающий мишку Гамми, чем воина, каким был и остается квадратный Ренцо, решает доказать своему отцу, что является столь же славным воителем. Он собирает «Г.О.В.Н. Команду» (это ее официальное название) и совершает вылазку за город в кишащую опасными инопланетными созданиями дикую природу, чтобы найти и уничтожить злобного Базарака!

Пафос, который исходит от вступительной сцены и который воспроизведен здесь только для комического эффекта, исчезает сразу после ее окончания. Мир «Фарзара» — это мир типичного эдалт-мульта с характерными для него чертами вроде сортирного юмора, шуток исключительно ниже пояса и ультранасилия. В состав «Г.О.В.Н. Команды» кроме имбецильного и инфантильного Файкла входят: свихнувшийся и озабоченный профессор Бэр Бэррис; созданный им Билли — малоразумное существо, состоящее из частей зебры, краба, носорога, ящера, льва, обезьяны, скунса; сиамские близнецы Вэл и Мэл Череподав (первая работает учительницей, а вторая — холодным и жестоким солдатом, помешанным на убийствах) и Скути — робот, бывший когда-то человеком и потерявший всё, кроме своего мужского достоинства (это эвфемизм), во время боев с инопланетянами, и да, он тоже озабоченный.

Фарзар

Еще один эдалт-мульт?

«Это очередная «Футурама» или «Рик и Морти»?» — в шутку спрашивает один герой другого еще в первом эпизоде. Да, пожалуй, ответили бы мы. Только самое важное слово в этом предложении — «очередная». «Фарзар» наследует у своих предшественников самые примитивные и невыдающиеся черты, но не может похвастать ни обаятельностью героев «Футурамы» (вроде Фрая и Лилы), ни изобретательностью «Рика и Морти».

Фарзар

Мнение Киноафиши

«Фарзар» — это бесконечно повторяющееся и сложно переносимое упражнение в сортирном юморе. Все герои исключительно порочны, имбецильны, жестоки и в общем не слишком интересны. Всех их в несколько более занимательных образах мы как будто бы уже где-то видели (Скути и вовсе смотрится пародией на Бендера). Выходит, что «Фарзар» — это такая пародия на сатиру: Ренцо оказывается угнетателем, а не спасителем, — из которой по определению не может выйти ничего стоящего. И не выходит.

Стоит ли смотреть?

«Фарзар» — мультсериал, весьма специфичный даже для эдалт-мультов (имеется в виду субжанр). Возможно, некоторым исключительно преданным жанру зрителям он может понравиться, но в отношении остальной аудитории есть сомнения.