Джейми Фокс зарабатывает на жизнь истреблением вампиров в трейлере боевика «Дневная смена»

Стрим-сервис Netflix представил новый трейлер комедийного боевика «Дневная смена» во главе с Джейми Фоксом, Дэйвом Франко и Снуп Доггом. Фильм повествует о профессиональном охотнике на вампиров (Фокс), который таким образом зарабатывает на то, чтобы обеспечить свою маленькую дочь. Режиссером картины выступает Дж.Дж. Перри («Веселые» каникулы», «Нокаут»), сценарий написали Шэй Хаттен и Тайлер Тайс.

В начале трейлера зрителей знакомят с персонажем Фокса, который работает чистильщиком бассейнов в Лос-Анджелесе. Прибыв по новому адресу на своем пикапе, герой сначала делает свою обычную работу, а затем вдруг переодевается, вооружаясь пистолетом и дробовиком. Проникнув в дом, он сталкивается с безобидной на вид старушкой, которая на самом деле оказывается вампиром. Такова рутина главного героя. Его помощниками в разборках с вампирами являются персонажи Снуп Догга и Франко. Первый, судя по всему, уже давно в этом бизнесе, тогда как второй только привыкает к опасной борьбе с упырями. Трио является членами Союза охотников на вампиров.

Кроме упомянутых, в «Дневной смене» снялись Карла Соуса, Миган Гуд, Наташа Лю Бордиццо, Оливер Мазуччи, Стив Хоуи, Скотт Эдкинс и Зион Брондакс.

На Netflix фильм выйдет 12 августа.