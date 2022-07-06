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Киноафиша Новости Сериал «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном завершится вторым сезоном

Сериал «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном завершится вторым сезоном

6 июля 2022 14:50
Сериал «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном завершится вторым сезоном

Об этом заявил сам актер.

Став гостем очередного выпуска подкаста Armchair Expert, Брайан Крэнстон («Во все тяжкие») поделился, что сериал «Ваша честь», в котором он играет главную роль, будет закрыт после второго сезона. Премьера дебютного сезона состоялась в декабре 2020 года, а сейчас проходят съемки новых серий, которые, как оказалось, станут заключительными. Канал Showtime никак не прокомментировал заявление Крэнстона – официально о грядущем закрытии шоу пока не сообщалось.

«На данный момент я готовлюсь ко второму и последнему сезону «Ваша честь». Это мини-сериал, который я сделал для Showtime. Как они мне сказали, этот проект превзошел по популярности все другие их шоу – словом, будет еще один сезон», – поведал Крэнстон.

В «Ваша честь» Крэнстон играет уважаемого судью из Нового Орлеана, чей сын-подросток оказывается под подозрением в совершении страшного преступления. Проект основан на израильском сериале «Судья» (2017-2019). Существует также российская версия с Олегом Меньшиковым и Сергеем Серебряковым в главных ролях.

Изначально «Ваша честь» задумывался как мини-сериал, но после того, как шоу добилось большой популярности, было принято продлить проект на второй сезон, состоящий из десяти эпизодов. Питер Моффат, выступивший сценаристом, исполнительным продюсером и шоураннером первого сезона, решил отказаться от работы над продолжением. Проживая в Великобритании, он предпочел остаться со своей семьей. Шоураннером второго сезона «Ваша честь» стал Джоуи Хартстоун, до этого работавший над сценарием первого сезона.

Фото: Showtime
Елена Королева
Елена Королева
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