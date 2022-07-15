Молодая монахиня противостоит дьяволу в трейлере фильма ужасов «Зловещий свет»

Исчадие ада стремится во что бы то ни стало завладеть душой главной героини.

Пока мир остается охвачен пандемией COVID, который продолжает мутировать и заражать тысячи людей, создатели хоррора «Зловещий свет» (Prey for the Devil) задаются вопросом, что бы произошло, если бы одержимость дьяволом распространялась подобно вирусу. Устрашающий ответ на этот вопрос дает первый трейлер предстоящего фильма.

В начале ролика зрителей переносят в лекционный зал Школы экзорцизма имени Архангела Гавриила, где обряду изгнания дьявола обучаются молодые священники. Хотя женщинам запрещено практиковать экзорцизм, руководство школы позволяет посещать занятия молодой монахине по имени сестра Энн (Жаклин Байерс). Дело в том, что девушка всю жизнь ощущает рядом присутствие дьявола, поскольку от такой одержимости страдала ее мать.

В трейлере показано, как маленькая Энн, запершись в своей комнате, молится, пока ее в который раз обезумевшая мать ломится головой в дверь и кричит: «Впусти меня!» Став монахиней и, очевидно, оставшись сиротой, Энн по-прежнему остается желанной жертвой для злых потусторонних сил. Наблюдая в ходе учебной практики за одержимой дьяволом девочкой, Энн осознает, что это тот же демон, который погубил ее мать.

Режиссером «Зловещего света» выступает Даниэль Штамм, ранее снявший такие картины, как «Последнее изгнание дьявола» и «13 грехов». Сценарий написал Роберт Заппиа. В России фильм должен выйти 27 октября.