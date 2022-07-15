Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Молодая монахиня противостоит дьяволу в трейлере фильма ужасов «Зловещий свет»

Молодая монахиня противостоит дьяволу в трейлере фильма ужасов «Зловещий свет»

15 июля 2022 11:44
Молодая монахиня противостоит дьяволу в трейлере фильма ужасов «Зловещий свет»

Исчадие ада стремится во что бы то ни стало завладеть душой главной героини.

Пока мир остается охвачен пандемией COVID, который продолжает мутировать и заражать тысячи людей, создатели хоррора «Зловещий свет» (Prey for the Devil) задаются вопросом, что бы произошло, если бы одержимость дьяволом распространялась подобно вирусу. Устрашающий ответ на этот вопрос дает первый трейлер предстоящего фильма.

В начале ролика зрителей переносят в лекционный зал Школы экзорцизма имени Архангела Гавриила, где обряду изгнания дьявола обучаются молодые священники. Хотя женщинам запрещено практиковать экзорцизм, руководство школы позволяет посещать занятия молодой монахине по имени сестра Энн (Жаклин Байерс). Дело в том, что девушка всю жизнь ощущает рядом присутствие дьявола, поскольку от такой одержимости страдала ее мать.

В трейлере показано, как маленькая Энн, запершись в своей комнате, молится, пока ее в который раз обезумевшая мать ломится головой в дверь и кричит: «Впусти меня!» Став монахиней и, очевидно, оставшись сиротой, Энн по-прежнему остается желанной жертвой для злых потусторонних сил. Наблюдая в ходе учебной практики за одержимой дьяволом девочкой, Энн осознает, что это тот же демон, который погубил ее мать.

Режиссером «Зловещего света» выступает Даниэль Штамм, ранее снявший такие картины, как «Последнее изгнание дьявола» и «13 грехов». Сценарий написал Роберт Заппиа. В России фильм должен выйти 27 октября.

Фото: Lionsgate
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO Читать далее 20 июля 2022
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены? Читать далее 21 июля 2022
Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Короче говоря: 3 емкие эмоциональные истории, которые поймет каждый Читать далее 18 июля 2022
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров Читать далее 19 июля 2022
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Читать далее 18 июля 2022
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас Читать далее 20 июля 2022
Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Не стоит обижать андроидов. «Мир Дикого Запада» и другие интересные фантастические сериалы Читать далее 21 июля 2022
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа Читать далее 22 июля 2022
Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Я — киборг, но это нормально: зачем смотреть 4-ый сезон «Мира Дикого Запада» Читать далее 20 июля 2022
Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Тест: каким сериальным психопатом мог быть твой бывший? Читать далее 17 июля 2022
Related video