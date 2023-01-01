Город колдунов, 2003

Таинственная история могущества черных магов и колдунов захватит Вас и перенесет в те времена, когда над Землей всходили четыре Луны, и мир был наполнен коварством злодеев, жаждой сокровищ и невероятными приключениями.

Черный маг Белиал стремится завладеть сокровищами Древнего Храма и безраздельно господствовать над миром. Коварным планам противостоят три колдуна –- Мельхиор, Гаспар и Балтазар. Схватка героев в жарких пустынях, океанах льда и мрачных лабиринтах Соляного Города поможет остановить зло и откроет великую тайну.