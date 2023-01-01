Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Юра дворник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Город колдунов Город колдунов
Киноафиша Фильмы Город колдунов
Reyes magos, Los

Город колдунов, 2003

2003 / Франция / Испания
5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Таинственная история могущества черных магов и колдунов захватит Вас и перенесет в те времена, когда над Землей всходили четыре Луны, и мир был наполнен коварством злодеев, жаждой сокровищ и невероятными приключениями.

Черный маг Белиал стремится завладеть сокровищами Древнего Храма и безраздельно господствовать над миром. Коварным планам противостоят три колдуна –- Мельхиор, Гаспар и Балтазар. Схватка героев в жарких пустынях, океанах льда и мрачных лабиринтах Соляного Города поможет остановить зло и откроет великую тайну.

5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 16 минут
Год выпуска 2003
Прокатчик Люксор
Режиссер
Антонио Наварро
В ролях
Хосе Коронадо
Хосе Коронадо
Хуан Эчанове
Инаки Габилондо
Хавьер Гурручага
Рикардо Гомес
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Под покровом ночи
Под покровом ночи (2007)
7.4
Постер мультфильма Город колдунов 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Синистер. Начало
Синистер. Начало
2023, США, ужасы
Волшебная флейта
Волшебная флейта
2022, Германия, мюзикл
Возрожденные
Возрожденные
2022, США, фантастика, триллер
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Kinoafisha.info App