Матильда, 1996

Матильда — очень необычная девочка. Ну посудите сами — умножать в голове огромные цифры, двигать взглядом предметы, и делать еще много чего сверхъестественного — это что, по-вашему, нормально? Но ее родители равнодушны к ней — их не только не поражают способности Матильды, им даже не интересно как живет их дочь. Все, чего хотят «сердобольные» мама с папой — избавиться от нее. Так они и поступают — отправляют девочку в интернат. Вот там-то Матильда и начинает давать волю своим поразительным талантам. А умеет она выкидывать такие номера, что поверьте, мало не покажется.