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Матильда Матильда
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Matilda

Матильда, 1996

1996 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Матильда — очень необычная девочка. Ну посудите сами — умножать в голове огромные цифры, двигать взглядом предметы, и делать еще много чего сверхъестественного — это что, по-вашему, нормально? Но ее родители равнодушны к ней — их не только не поражают способности Матильды, им даже не интересно как живет их дочь. Все, чего хотят «сердобольные» мама с папой — избавиться от нее. Так они и поступают — отправляют девочку в интернат. Вот там-то Матильда и начинает давать волю своим поразительным талантам. А умеет она выкидывать такие номера, что поверьте, мало не покажется.

6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1996
Премьера в России 28 июля 1996
Премьера в мире 28 июля 1996
Возраст 12+
Режиссер
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
В ролях
Мара Уилсон
Мара Уилсон
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Ри Перлман
Ри Перлман
Эмбет Дэвидц
Эмбет Дэвидц
Пэм Феррис
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Матильда 2 постера
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Матильда смотреть онлайн

Матильда
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