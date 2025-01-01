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Постер фильма Новые похождения Кота в Сапогах
Постер фильма Новые похождения Кота в Сапогах
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Новые похождения Кота в Сапогах

Новые похождения Кота в Сапогах

Novye pokhozhdeniya Kota v Sapogakh 18+
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О фильме

В школьном спектакле о похождениях Кота в сапогах пионерке Любе досталась роль принцессы. Но, как назло, прямо накануне выступления девочка заболела. Расстроенная тем, что пропустит столь важное событие, Люба не заметила, как уснула. Ей привиделся волшебный сон, в котором она стала дочерью настоящего шахматного короля, а значит, наследницей трона. Но о престоле мечтает Крестовая дама Двуличе. С помощью своего дружка, Пикового валета Кривелло, она намеревается избавиться от законной претендентки на корону. Спасти девочку от заговорщиков может только храбрый сын мельника и его удивительный кот…

  • В основу сценария легли сразу три литературных произведения. Помимо сказки Шарля Перро “Кот в сапогах”, это сказочная пьеса Карло Гоцци “Любовь к трем апельсинам” и пьеса Сергея Михалкова “Смех и слезы”. 
  • Помимо оригинальной музыки, написанной композитором Андреем Волконским, в фильме звучат произведения Исаака Дунаевского и Иоганна Штрауса. 
  • Спустя два десятилетия пьесу Сергея Михалкова “Смех и слезы” экранизировала другая киностудия - “Ленфильм”. Главным героем картины “Веселое сновидение, или Смех и слезы” стал юный шахматист Андрюша Попов, а участие в спектакле было заменено на поединок с гроссмейстером.

По мотивам сказки Шарля Перро. Вместе с традиционными сказочными персонажами в картине действуют и обычные школьники, участвующие в школьном спектакле по сказке "Кот в сапогах". Любе приснился сон. Она, дочь шахматного короля, становится жертвой коварного заговора и похищена колдуньей. На ее поиски отправляется сын мельника Ваня и его друг - волшебный кот. Много трудностей пришлось им испытать, пока они не достигли замка колдуньи и не спасли принцессу.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1958
Премьера в мире 27 мая 1958
Дата выхода
27 мая 1958 Россия 0+
19 декабря 1958 Германия
Производство Киностудия имени М. Горького, Yalta-Film
Другие названия
Novye pokhozhdeniya Kota v Sapogakh, Die Abenteuer des gestiefelten Katers, El gato con botas, Katten med støvlene, Les Nouvelles aventures du chat botté, Noile aventuri ale motanului încălțat, Nowe przygody Kota w butach, Saapasjalkakissan seikkailut, The New Adventures of Puss in Boots, Новые похождения Кота в сапогах
Режиссер
Александр Роу
Александр Роу
В ролях
Мария Барабанова
Анатолий Кубацкий
Анатолий Кубацкий
О. Горелова
Я. Асмус
О. Крылова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 25 голосов
6.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1897 В жанре «семейный»  191 В жанре «сказка»  64 В фильмах СССР  207
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Новые похождения Кота в Сапогах

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