В школьном спектакле о похождениях Кота в сапогах пионерке Любе досталась роль принцессы. Но, как назло, прямо накануне выступления девочка заболела. Расстроенная тем, что пропустит столь важное событие, Люба не заметила, как уснула. Ей привиделся волшебный сон, в котором она стала дочерью настоящего шахматного короля, а значит, наследницей трона. Но о престоле мечтает Крестовая дама Двуличе. С помощью своего дружка, Пикового валета Кривелло, она намеревается избавиться от законной претендентки на корону. Спасти девочку от заговорщиков может только храбрый сын мельника и его удивительный кот…
По мотивам сказки Шарля Перро. Вместе с традиционными сказочными персонажами в картине действуют и обычные школьники, участвующие в школьном спектакле по сказке "Кот в сапогах". Любе приснился сон. Она, дочь шахматного короля, становится жертвой коварного заговора и похищена колдуньей. На ее поиски отправляется сын мельника Ваня и его друг - волшебный кот. Много трудностей пришлось им испытать, пока они не достигли замка колдуньи и не спасли принцессу.
|27 мая 1958
|Россия
|0+
|19 декабря 1958
|Германия