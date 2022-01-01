Порядок вещей, 2017

Всемогущий волшебник сотворил мир и поселил в него двенадцать детей, и каждому дал занятие. И так бы и вращался размерено идеальный круг жизни, если бы однажды ситуация не вышла из-под контроля, и двенадцать детей оказались одни. Волшебник ушел, обиженный, и теперь им самим предстоит о себе позаботиться. Они пускаются в опасное путешествие, чтобы попросить у волшебника прощения. За три дня пути они учатся взаимовыручке, начинают слышать и понимать друг друга. Но главное испытание их ждет в финале, когда они, наконец, доберутся до волшебника!