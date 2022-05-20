Золушка, 1950

Мир Золушки, красивой и добросердечной девушки, переворачивается, когда умирает ее любимая мать, а ее огорченный отец снова женится на другой женщине, злой леди Тремэйн, у которой есть две столь же жестокие дочери, ревнивые Анастасия и Дризелла. Все становится куда хуже, когда отец Золушки тоже умирает, оставив ее в одиночестве в лапах Тремэйн, которая делает из нее настоящую служанку. При таких обстоятельствах у потрепанной и заброшенной Золушки не так много шансов посетить королевский бал. К счастью, появляется ее любящая Крестная Фея, у которой немало трюков в рукаве. Сможет ли Золушка обрести любовь Прекрасного Принца?