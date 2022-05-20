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Золушка Золушка
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Cinderella

Золушка, 1950

1950 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мир Золушки, красивой и добросердечной девушки, переворачивается, когда умирает ее любимая мать, а ее огорченный отец снова женится на другой женщине, злой леди Тремэйн, у которой есть две столь же жестокие дочери, ревнивые Анастасия и Дризелла. Все становится куда хуже, когда отец Золушки тоже умирает, оставив ее в одиночестве в лапах Тремэйн, которая делает из нее настоящую служанку. При таких обстоятельствах у потрепанной и заброшенной Золушки не так много шансов посетить королевский бал. К счастью, появляется ее любящая Крестная Фея, у которой немало трюков в рукаве. Сможет ли Золушка обрести любовь Прекрасного Принца?

  • Илен Вудс в последние годы жизни страдала болезнью Альцгеймера. За время болезни она даже не помнила, что играла Золушку, но медсестры утверждали, что актрисе очень нравилась ее песня «A Dream Is A Wish Your Heart Makes».
  • Кот Люцифер был смоделирован по образцу кота аниматора Уорда Кимбалла, пухлого шестипалого ситца по имени Фитси. Чтобы подготовиться к «Золушке», Кимбалл изучил десятки кошек, но не смог придумать эффективный дизайн для кота. Когда Уолт Дисней посетил дом аниматор для разговора магазина, и Фитси докучал Диснею, и тот раздраженно воскликнул: «Ради бога, Кимбалл, вот твой Люцифер!». 
  • Чтобы сэкономить при анимации кареты из тыквы, аниматоры нарисовали карету, которая будто парит в воздухе, чтобы им не пришлось рисовать движение колес.

Золушка - бедная сиротка, которую злая мачеха и ее вздорные дочки, заставляют тяжко работать с утра до ночи. Она так хочет попасть на королевский бал. На помощь бедняжке приходит Добрая фея! Силой волшебства она наделяет Золушку роскошной каретой, чудесным платьем и необыкновенными хрустальными башмачками.

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 1950
Премьера в мире 15 февраля 1950
Возраст 0+
Режиссер
Клайд Джероними
В ролях
Илен Вудс
Элеонор Одли
Все актеры и съемочная группа
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