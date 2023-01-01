Калиф-Аист, 1968

Во дворец к калифу багдадскому заходит бродячий торговец редкостями и диковинками. В его сундуке калиф обнаружил коробочку с порошком и древним пергаментом. Калиф купил коробочку и решил узнать, в чем смысл текста, заключавшегося в ней. Мудрец Селим расшифровал письмена и сообщил калифу – тот, кто понюхает порошок и три раза произнесет волшебное слово Мутабор, сможет превратиться в любое животное по желанию и понимать язык зверей и птиц. Калиф и его первый визирь выполнили инструкции древнего пергамента, но забыли про важное предупреждение. Превратившись в аистов, они засмеялись, чего делать было нельзя. Теперь калиф и визирь забыли волшебное слово и не смогут превратиться обратно в людей. Порошок им подбросил под видом торговца злой волшебник Кашнур. Если калиф хочет вернуть себе человеческий облик, ему нужно найти логово волшебника. Калифу удалось найти место, где прятался волшебник и подслушать заветное слово. Благодаря этому калиф и визирь спаслись, а калиф еще и расколдовал несчастную принцессу, которую Кашнур заключил в облик совы.