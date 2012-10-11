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Снежная королева Снежная королева
Киноафиша Фильмы Снежная королева
The Snow Quee

Снежная королева, 2012

2012 / Россия
6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Снежная Королева покрыла весь мир льдом. На ее пути стоит только мастер Вегард, в зеркалах которого отражаются не только внешность людей, но и их души. Однажды полярный ветер уносит Вегарда и его жену Уну, но они прячут своих детей Герду и Кая. Спустя годы тролль Снежной королевы Орм находит Кая, которого считают преемником Вегарда, в приюте. В приюте Герда шьет варежки. После путаницы между братом, сестрой и Ормом, полярный ветер уносит Кая во дворец Снежной Королевы. Герда отправляется в путешествие вместе с Ормом и своей домашней белой лаской Лутой по бескрайним ледяным землям, чтобы отыскать и спасти своего брата…

  • В качестве референсов, помимо одноименной сказки Ханса Кристиана Андерсена, создатели использовали фильм Льва Атаманова 1957 года выпуска. 
  • Мультфильм стал режиссерским дебютом Максима Свешникова, ранее работавшего над сценариями таких мультипликационных фильмов, как «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». Первоначально сценаристом был сам Свешников, но продюсеры решили  дать ему и роль режиссера. Его соавтором стал Владлен Барбе, который в 1991 году создал собственную версию сказки, где текст читала Сигурни Уивер. 
  • Художник анимации Владимир Николаев отметил, что фильм не является псевдо-3D, а снят одновременно в режиме реального времени с нескольких камер.

В стремлении сотворить Новый мир — холодный и практичный, где четкость линий призвана заменить эмоции, а полярный ветер должен остудить людские души, Снежная Королева избавляется от всех представителей творческих профессий и их наследников.

Маленькой и смелой Герде, отправившейся в опасное путешествие, чтобы спасти своего друга Кая, предстоит столкнуться с этим холодным миром Снежной королевы. Преодолевая все сложности и преграды на пути к своей цели, Герда не только становится сильнее, но и находит поддержку и новых друзей…

6.6 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 30 декабря 2012
Премьера в мире 11 октября 2012
Возраст 0+
Прокатчик Bazelevs Distribution
Режиссер
Максим Свешников
Максим Свешников
В ролях
Иван Охлобыстин
Иван Охлобыстин
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Людмила Артемьева
Людмила Артемьева
Алина Булынко
Все актеры и съемочная группа
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Снежная королева
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