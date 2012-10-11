Снежная королева, 2012

В стремлении сотворить Новый мир — холодный и практичный, где четкость линий призвана заменить эмоции, а полярный ветер должен остудить людские души, Снежная Королева избавляется от всех представителей творческих профессий и их наследников.

Маленькой и смелой Герде, отправившейся в опасное путешествие, чтобы спасти своего друга Кая, предстоит столкнуться с этим холодным миром Снежной королевы. Преодолевая все сложности и преграды на пути к своей цели, Герда не только становится сильнее, но и находит поддержку и новых друзей…