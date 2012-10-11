Снежная королева, 2012

Снежная Королева покрыла весь мир льдом. На ее пути стоит только мастер Вегард, в зеркалах которого отражаются не только внешность людей, но и их души. Однажды полярный ветер уносит Вегарда и его жену Уну, но они прячут своих детей Герду и Кая. Спустя годы тролль Снежной королевы Орм находит Кая, которого считают преемником Вегарда, в приюте. В приюте Герда шьет варежки. После путаницы между братом, сестрой и Ормом, полярный ветер уносит Кая во дворец Снежной Королевы. Герда отправляется в путешествие вместе с Ормом и своей домашней белой лаской Лутой по бескрайним ледяным землям, чтобы отыскать и спасти своего брата…
В стремлении сотворить Новый мир — холодный и практичный, где четкость линий призвана заменить эмоции, а полярный ветер должен остудить людские души, Снежная Королева избавляется от всех представителей творческих профессий и их наследников.
Маленькой и смелой Герде, отправившейся в опасное путешествие, чтобы спасти своего друга Кая, предстоит столкнуться с этим холодным миром Снежной королевы. Преодолевая все сложности и преграды на пути к своей цели, Герда не только становится сильнее, но и находит поддержку и новых друзей…