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Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
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Astérix & Obélix: Mission Cléopâtre

Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра, 2002

2002 / Франция / Германия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Великая Клеопатра заключила пари с римским императором Юлием Цезарем о том, что ее подданные смогут всего за три месяца построить грандиозный золотой дворец. Этой опасной чести был удостоен архитектор Нумеробис, которого – в случае неудачи – должны растерзать крокодилы.

Нумеробис вызывает на помощь своего старого друга – волшебника Друида с зельем, дарующим сверхъестественную силу. А веселые, находчивые Астерикс и Обелиск сопровождают старца в Египет, чтобы помешать проискам Цезаря, не желающего проигрывать Клеопатре.

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2002
Премьера в России 7 августа 2002
Премьера в мире 30 января 2002
Возраст 12+
Режиссер
Ален Шаба
Ален Шаба
В ролях
Кристиан Клавье
Кристиан Клавье
Жамель Деббуз
Жамель Деббуз
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ален Шаба
Ален Шаба
Клод Риш
Клод Риш
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра 2 постера
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Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра
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