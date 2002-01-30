Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра, 2002

Великая Клеопатра заключила пари с римским императором Юлием Цезарем о том, что ее подданные смогут всего за три месяца построить грандиозный золотой дворец. Этой опасной чести был удостоен архитектор Нумеробис, которого – в случае неудачи – должны растерзать крокодилы.

Нумеробис вызывает на помощь своего старого друга – волшебника Друида с зельем, дарующим сверхъестественную силу. А веселые, находчивые Астерикс и Обелиск сопровождают старца в Египет, чтобы помешать проискам Цезаря, не желающего проигрывать Клеопатре.