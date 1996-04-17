Русалка, 1996

Жанр: короткометражный анимация сказка В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме - фильм рисованный, живопись по стеклу Развернуть Трагическая история любви и возмездия. Развернуть 5.2 Оцените 11 голосов Продолжительность 10 минут Год выпуска 1996 Премьера в России 17 апреля 1996 Премьера в мире 17 апреля 1996 Возраст 0+ В ролях Марина Вишневецкая Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат