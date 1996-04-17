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Русалка
Русалка, 1996
1996 / Россия
5.2
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11
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Жанр:
короткометражный
анимация
сказка
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о выходе в прокат
Причины посмотреть
О фильме
- фильм рисованный, живопись по стеклу
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Трагическая история любви и возмездия.
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5.2
Оцените
11
голосов
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1996
Премьера в России
17 апреля 1996
Премьера в мире
17 апреля 1996
Возраст
0+
В ролях
Марина Вишневецкая
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Новости о мультфильме
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24 апреля 2021 11:30
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