Старая, старая сказка, 1968

Главный герой фильма — сказочник, живущий в бедном и сером мире, и от него уходит жена. Он сочиняет сказку, в которой сам в образе храброго солдата находит огниво и ему помогает добрый волшебник.

Солдат полюбил избалованную, капризную принцессу, загадывающую, как и полагается принцессе, загадки многочисленным женихам. Ее отец, король, очень хочет видеть мужем солдата, так как думает, что у того очень много золота.

В сказке все кончается очень хорошо, а вот в жизни у сказочника все складывается плохо. «Но жизнь ведь не сказка» — говорит уходя жена.