Старая, старая сказка, 1968

Главный герой этой старой, старой сказки – бродячий артист, вынужденный расплачиваться за ужин и ночевку в трактире кукольным представлением. Здесь он встречает дочку трактирщика и, очарованный красавицей, предлагает ей сбежать вместе и начать новую жизнь, в которой не будет места для ремесла кукольника и его тряпичных друзей. Девушка дает свое согласие уйти из дома на рассвете, и куклы, чтобы переубедить хозяина, разыгрывают для него ночной спектакль, в котором сам мастер становится солдатом, а его возлюбленная – капризной принцессой. А завоевать сердце избалованной дочки короля солдату поможет необычное огниво и добрый волшебник.
Главный герой фильма — сказочник, живущий в бедном и сером мире, и от него уходит жена. Он сочиняет сказку, в которой сам в образе храброго солдата находит огниво и ему помогает добрый волшебник.
Солдат полюбил избалованную, капризную принцессу, загадывающую, как и полагается принцессе, загадки многочисленным женихам. Ее отец, король, очень хочет видеть мужем солдата, так как думает, что у того очень много золота.
В сказке все кончается очень хорошо, а вот в жизни у сказочника все складывается плохо. «Но жизнь ведь не сказка» — говорит уходя жена.