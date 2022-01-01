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Старая, старая сказка Старая, старая сказка
Киноафиша Фильмы Старая, старая сказка

Старая, старая сказка, 1968

1968 / СССР
8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Главный герой этой старой, старой сказки – бродячий артист, вынужденный расплачиваться за ужин и ночевку в трактире кукольным представлением. Здесь он встречает дочку трактирщика и, очарованный красавицей, предлагает ей сбежать вместе и начать новую жизнь, в которой не будет места для ремесла кукольника и его тряпичных друзей. Девушка дает свое согласие уйти из дома на рассвете, и куклы, чтобы переубедить хозяина, разыгрывают для него ночной спектакль, в котором сам мастер становится солдатом, а его возлюбленная – капризной принцессой. А завоевать сердце избалованной дочки короля солдату поможет необычное огниво и добрый волшебник.

  • Картина стала дебютной работой Марины Нееловой в кино.
  • Съемки в “Старой, старой сказки” положили начало долгому творческому союзу Олега Даля с Мариной Нееловой (принцесса) и Игорем Дмитриевым (восточный принц). С обоими из них Даль сыграл в общей сложности в девяти разных лентах, включая “Тень” и “Приключения принца Флоризеля”.
  • Картина создана по мотивам нескольких сказок Андерсена: “Огниво”, “Дорожный товарищ”, “Свинопас” и “Ганс Чурбан”.
  • Фильм является обладателем диплома Венецианского кинофестиваля 1968 года.
  • Лента поставлена в жанре театрализованного фильма: на протяжении всего действия камера ни разу не выходит за пределы декораций.

Главный герой фильма — сказочник, живущий в бедном и сером мире, и от него уходит жена. Он сочиняет сказку, в которой сам в образе храброго солдата находит огниво и ему помогает добрый волшебник.

Солдат полюбил избалованную, капризную принцессу, загадывающую, как и полагается принцессе, загадки многочисленным женихам. Ее отец, король, очень хочет видеть мужем солдата, так как думает, что у того очень много золота.

В сказке все кончается очень хорошо, а вот в жизни у сказочника все складывается плохо. «Но жизнь ведь не сказка» — говорит уходя жена.

8.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1968
Премьера в России 4 июня 1968
Премьера в мире 4 июня 1968
Возраст 12+
Режиссер
Надежда Кошеверова
Надежда Кошеверова
В ролях
Олег Даль
Олег Даль
Марина Неелова
Марина Неелова
Владимир Этуш
Владимир Этуш
Георгий Вицин
Георгий Вицин
Георгий Штиль
Георгий Штиль
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Постер фильма Старая, старая сказка 1 постер
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Старая, старая сказка
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