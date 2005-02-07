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Константин: повелитель тьмы Константин: повелитель тьмы
Киноафиша Фильмы Константин: повелитель тьмы
Constantine

Константин: повелитель тьмы, 2005

2005 / США / Германия
8.2 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Детектив Анджела Додсон просит Джона Константина помочь ей доказать, что смерть ее сестры Изабель не была самоубийством: она была набожной католичкой, и Анджела отказывается признать, что та покончила бы с собой. Она просит Константина о помощи, так как он имеет репутацию мистика. Фактически же он охотник на демонов, который отправляет их обратно в ад. Сам Джон был в аду и знает, что ему суждено вернуться туда после смерти, но надеется, что добрые дела могут найти ему место в раю. Исследование смерти Изабель наводит его на след демонов, которые пытаются прорваться в человеческий мир. Сможет ли герой предотвратить катастрофу?

  • Когда Константин говорит, что не хочет, чтобы Анджела стала еще одним призраком, это отсылает к комиксам, где его преследуют призраки погибших из-за него друзей. 
  • Внешний вид ада был основан на кадрах документальной хроники ядерных испытаний, в частности, внезапной ударной волны, возникающей сразу после взрыва, которая разрушает все на своем пути. Отсюда и рушащийся ландшафт ада. 
  • Первоначальное название Hellblazer было изменено, поскольку оно было слишком похоже на название фильма Гильермо дель Торо «Хеллбой: Герой из пекла», и продюсеры волновались, что похожие названия повредят продажам билетов.

О беспринципном детективе-оккультисте Джоне Константине, буквально побывавшем в аду и вернувшемся оттуда. Когда Константин объединяет свои усилия со скептически настроенной сотрудницей полиции Анжелой Додсон для раскрытия загадочного самоубийства ее сестры-близнеца, расследование заводит их в мир демонов и ангелов, что находится в подземелье современного мегаполиса Лос-Анджелеса. Попав в череду катастрофических событий иного мира, Константин и Анжела настолько увязают в них, что обретение мира и спокойствия становится для них делом жизни и смерти.

8.2 Оцените
95 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 24 марта 2005
Премьера онлайн 9 октября 2020
Премьера в мире 7 февраля 2005
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Френсис Лоуренс
Френсис Лоуренс
В ролях
Киану Ривз
Киану Ривз
Рэйчел Вайс
Рэйчел Вайс
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Джимон Хонсу
Джимон Хонсу
Макс Бэйкер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Константин: повелитель тьмы 3 постера
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Константин: повелитель тьмы смотреть онлайн

Константин: повелитель тьмы
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Наша рецензия
В переводе названия фильма – Constantine – как «Константин: Повелитель тьмы» нет ни единого слова правды. Во-первых, никакого «повелителя тьмы» в заглавии не наблюдается, что вполне естественно, ибо повелитель тьмы – не кто иной, как Люцифер, герой же Кеану Ривза в некотором роде его антипод; во-вторых, Constantine – фамилия, а не имя главного героя, и читается она «Констентайн», зовут же центрального персонажа картины Джоном (это нетрудно заметить вследствие частой эксплуатации «бондовской»…
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Глобус 2 апреля 2015, 12:51
Вчерась посмотрел. Я только не понял почему ВО ВСЕХ кинотеатрах Петербурга этот фильм показывают в течении недели всего по 1 сеансу в день? Это типа… Читать дальше…
rose 2 апреля 2015, 12:51
А мне вот что особенно понравилось: Костик узнает, что умирает от рака легких (ну, естественно, от какого же еще рака умирать, если куришь!) и идет… Читать дальше…
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саундтрек фильма Константин: повелитель тьмы
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Киану Ривз хотел бы снова сыграть Константина Актер также отметил, что Кевин Файги готовит для него «правильную» точку входа в киновселенную Marvel.
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24 ноября 2021 10:16
Джей Джей Абрамс работает над перезапуском «Константина» Продюсеры хотят пригласить небелого актера.
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18 февраля 2021 11:56
Актер Петер Стормаре сообщил, что сиквел «Константина» с Киану Ривзом уже в разработке «Сиквел в работе», — написал Стормаре в своем Instagram.
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16 ноября 2020 11:06
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