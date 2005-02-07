Константин: повелитель тьмы, 2005

Детектив Анджела Додсон просит Джона Константина помочь ей доказать, что смерть ее сестры Изабель не была самоубийством: она была набожной католичкой, и Анджела отказывается признать, что та покончила бы с собой. Она просит Константина о помощи, так как он имеет репутацию мистика. Фактически же он охотник на демонов, который отправляет их обратно в ад. Сам Джон был в аду и знает, что ему суждено вернуться туда после смерти, но надеется, что добрые дела могут найти ему место в раю. Исследование смерти Изабель наводит его на след демонов, которые пытаются прорваться в человеческий мир. Сможет ли герой предотвратить катастрофу?