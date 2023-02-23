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Бесконечная история Бесконечная история
Киноафиша Фильмы Бесконечная история
The NeverEnding Story / Die Unendliche Geschichte

Бесконечная история, 1984

1984 / ФРГ / США
7.6 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Убегая от школьных хулиганов, 10-летний Бастиан спрятался в старой книжной лавке, где нашел таинственную книгу, изукрашенную орнаментом. Открыв ее, Бастиан попал в призрачный фантастический мир бегающих улиток, летающих собак, бескрылых Драконов Удачи, проказливых эльфов и ходячей каменоломни по имени Камнекус. Но волшебной стране Фантазии и ее правительнице, девочке-Императрице, угрожает страшная напасть под названием Ничто, порожденная несбыточными мечтами. Спасти Фантазию могут лишь юный воин Атрейю и сила воображения необыкновенного мечтателя Бастиана…

7.6 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1984
Премьера в России 6 апреля 1984
Премьера в мире 5 апреля 1984
Возраст 0+
Режиссер
Вольфганг Петерсен
Вольфганг Петерсен
В ролях
Баррет Оливер
Джералд МакРэйни
Джералд МакРэйни
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Бесконечная история 2 постера
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disturatro 23 февраля 2023, 19:22
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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47 голосов
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саундтрек фильма Бесконечная история
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильмы, которые помогут выжить во время пандемии коронавируса В считанные дни коронавирус стал наступать на пятки не только жителям зарубежных стран, но и России. Страна стремительно погружается в карантин, поэтому теперь наша главная задача — засесть дома и вооружиться… хорошими фильмами. А еще лучше такими, которые помогут нам вспомнить об элементарных мерах предосторожности, не сойти с ума и сохранить оптимизм на время изоляции.
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20 марта 2020 14:23
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