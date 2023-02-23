Бесконечная история, 1984

Фильмы, которые помогут выжить во время пандемии коронавируса

В считанные дни коронавирус стал наступать на пятки не только жителям зарубежных стран, но и России. Страна стремительно погружается в карантин, поэтому теперь наша главная задача — засесть дома и вооружиться… хорошими фильмами. А еще лучше такими, которые помогут нам вспомнить об элементарных мерах предосторожности, не сойти с ума и сохранить оптимизм на время изоляции.