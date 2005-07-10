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Чарли и шоколадная фабрика Чарли и шоколадная фабрика
Киноафиша Фильмы Чарли и шоколадная фабрика
Charlie and the Chocolate Factory

Чарли и шоколадная фабрика, 2005

2005 / США
7.6 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Несколько лет назад владелец крупнейшей в мире шоколадной фабрики Вилли Вонка уволил всех сотрудников, опасаясь, что кто-то из них станет шпионом и продаст уникальный рецепт лакомства конкурентам. С тех пор никто из жителей городка, в котором была расположена фабрика, не знал, кто и как производит знаменитый шоколад Вилли Вонки. Однажды накануне Рождества чудаковатый владелец фабрики решает устроить лотерею – пятеро счастливчиков, обнаруживших в обертке шоколада золотой билет, смогут посетить цеха и своими глазами увидеть процесс производства. Весь мир охватывает «шоколадная лихорадка». Четыре билета достаются отпрыскам богатых родителей, а самый последний, пятый, попадает в руки Чарли Бакета, мальчика из бедной семьи.

  • В одной из сцен фильма доктор Уилбур Вонка говорит юному Вилли, что из-за чрезмерного употребления шоколада может появиться аллергия. У исполнителя главной роли Джонни Деппа в детстве была аллергия на шоколад.
  • В книге маленький Вилли не носил зубные брекеты – эту деталь добавил режиссер Тим Бертон, вспомнив собственное детство. 
  • Отец Чарли работает на фабрике, которая производит зубную пасту под названием Smilex. Так же называется ядовитый газ, изобретенный Джокером в фильме Тима Бертона «Бэтмен» (1989).

По классическому произведению Роальда Дала "Чарли и шоколадная фабрика" о захватывающих приключениях эксцентричного шоколадного магната Вилли Вонка и Чарли, добродушного мальчика из бедной семьи, проживающего неподалеку от необычной фабрики. Давно не поддерживающий никаких отношений с родственниками Вилли объявляет о международном конкурсе по выбору наследника своей конфетной империи. Пятерым юным счастливчикам, среди которых оказывается и Чарли, удается обнаружить "золотые билеты" в плитке шоколада Вонка и выиграть экскурсию по легендарному кондитерскому предприятию, на территорию которого целых пятнадцать лет не ступала нога стороннего наблюдателя. Ослепленный чередой сменяющего друг друга великолепия Чарли с головой погружается в необыкновенный мир Вонка.

7.6 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 25 августа 2005
Премьера в мире 10 июля 2005
Возраст 12+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Тим Бертон
Тим Бертон
В ролях
Фредди Хаймор
Фредди Хаймор
Джонни Депп
Джонни Депп
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Джеймс Фокс
Джеймс Фокс
Дэвид Келли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чарли и шоколадная фабрика 2 постера
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Тим Бёртон – «играющее дитя Голливуда», как остроумно выразился один из критиков, – в характерной для себя эксцентрической гамме освоил Роальда Даля, который писал не только рассказы про отрубание пальцев в финале пари и безнаказанные убийства омерзительных тупых домохозяек, но и книжки для детей. Не то чтобы эти книжки являли полную противоположность мрачным мизантропическим рассказам данного автора, но четкая мораль и ясная возрастная (в смысле – «детская») сентиментальность в упомянутых…
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mamba 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто супер!!!!!!!!!!!!! Не могу не поделится радостью. Ходила 2 раза, сначала утром в колизей, а потом не смогла удержатся и сходила ещё раз… Читать дальше…
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (tmg, 22/09/2005 - 23:23:26):[quote]И показалось, что Депп сыграл как-то слишком пресно. Мне кажется - Вилли Вонка довольно экстравагантный… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Кигэн-Майкл Ки сыграет с Тимоти Шаламе в фильме о молодости Вилли Вонки За проект отвечает режиссер «Приключений Паддингтона». 
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14 сентября 2021 12:19
Тимоти Шаламе утвержден на роль молодого Вилли Вонки в приквеле «Чарли и шоколадной фабрики» Постановкой мюзикла будет заниматься автор «Приключений Паддингтона».
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25 мая 2021 10:20
Студия Warner Bros выпустит фильм о молодом Вилли Вонке в 2023 году Двери шоколадной фабрики снова открываются.
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20 января 2021 10:34
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