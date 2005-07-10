Чарли и шоколадная фабрика, 2005

Несколько лет назад владелец крупнейшей в мире шоколадной фабрики Вилли Вонка уволил всех сотрудников, опасаясь, что кто-то из них станет шпионом и продаст уникальный рецепт лакомства конкурентам. С тех пор никто из жителей городка, в котором была расположена фабрика, не знал, кто и как производит знаменитый шоколад Вилли Вонки. Однажды накануне Рождества чудаковатый владелец фабрики решает устроить лотерею – пятеро счастливчиков, обнаруживших в обертке шоколада золотой билет, смогут посетить цеха и своими глазами увидеть процесс производства. Весь мир охватывает «шоколадная лихорадка». Четыре билета достаются отпрыскам богатых родителей, а самый последний, пятый, попадает в руки Чарли Бакета, мальчика из бедной семьи.