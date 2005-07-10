Чарли и шоколадная фабрика, 2005

Несколько лет назад владелец крупнейшей в мире шоколадной фабрики Вилли Вонка уволил всех сотрудников, опасаясь, что кто-то из них станет шпионом и продаст уникальный рецепт лакомства конкурентам. С тех пор никто из жителей городка, в котором была расположена фабрика, не знал, кто и как производит знаменитый шоколад Вилли Вонки. Однажды накануне Рождества чудаковатый владелец фабрики решает устроить лотерею – пятеро счастливчиков, обнаруживших в обертке шоколада золотой билет, смогут посетить цеха и своими глазами увидеть процесс производства. Весь мир охватывает «шоколадная лихорадка». Четыре билета достаются отпрыскам богатых родителей, а самый последний, пятый, попадает в руки Чарли Бакета, мальчика из бедной семьи.
По классическому произведению Роальда Дала "Чарли и шоколадная фабрика" о захватывающих приключениях эксцентричного шоколадного магната Вилли Вонка и Чарли, добродушного мальчика из бедной семьи, проживающего неподалеку от необычной фабрики. Давно не поддерживающий никаких отношений с родственниками Вилли объявляет о международном конкурсе по выбору наследника своей конфетной империи. Пятерым юным счастливчикам, среди которых оказывается и Чарли, удается обнаружить "золотые билеты" в плитке шоколада Вонка и выиграть экскурсию по легендарному кондитерскому предприятию, на территорию которого целых пятнадцать лет не ступала нога стороннего наблюдателя. Ослепленный чередой сменяющего друг друга великолепия Чарли с головой погружается в необыкновенный мир Вонка.