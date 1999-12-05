Стюарт Литтл, 1999

Когда Джордж попросил своих родителей усыновить ему маленького братишку, чета Литтл восприняла его просьбу слишком буквально. И в один прекрасный день в их большом доме появился… крошечный мышонок Стюарт, который одет в модный костюмчик и умеет разговаривать.

С этого момента начинаются непредсказуемые, веселые, а иногда и опасные приключения Стюарта Литтла. За малышом охотятся все коты в округе, его похищают мошенники, и чтобы вернуться домой, новому члену семьи придется стать настоящим героем.