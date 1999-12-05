Стюарт Литтл, 1999

Видя как сын Джордж мечтает о маленьком братике, семейная пара Литтлов отправляется в детский дом и усыновляет там… говорящего мышонка Стюарта. Грызун, который носит модный костюмчик, умеет разговаривать и вообще далеко не промах, быстро находит общий язык с Джорджем. Однако новый член семьи приходится не по душе коту Литтлов, Снежку. Завистливый питомец решает избавиться от Стюарта...
Когда Джордж попросил своих родителей усыновить ему маленького братишку, чета Литтл восприняла его просьбу слишком буквально. И в один прекрасный день в их большом доме появился… крошечный мышонок Стюарт, который одет в модный костюмчик и умеет разговаривать.
С этого момента начинаются непредсказуемые, веселые, а иногда и опасные приключения Стюарта Литтла. За малышом охотятся все коты в округе, его похищают мошенники, и чтобы вернуться домой, новому члену семьи придется стать настоящим героем.