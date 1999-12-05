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Стюарт Литтл Стюарт Литтл
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Stuart Little

Стюарт Литтл, 1999

1999 / США
5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Видя как сын Джордж мечтает о маленьком братике, семейная пара Литтлов отправляется в детский дом и усыновляет там… говорящего мышонка Стюарта. Грызун, который носит модный костюмчик, умеет разговаривать и вообще далеко не промах, быстро находит общий язык с Джорджем. Однако новый член семьи приходится не по душе коту Литтлов, Снежку. Завистливый питомец решает избавиться от Стюарта...

  • Фильм снят по мотивам книги Элвина Брукса Уайта “Стюарт Литл”. 
  • Эстель Гетти и Харольд Гулд ранее появлялись вместе в сериале “Золотые девушки” в роли Софии Петрилло и Майлза Уэббера. В этом фильме они женаты, а в сериале они сыграли парочку. 
  • Дженни Маккарти рассматривалась на роль Элеоноры Литтл.
  • Это первый фильм компании “Columbia”, где используется совмещение живых актеров с 3D-анимацией.
  • Двух детективов зовут Аллан и Шерман. Аллан Шерман - это популярный американский певец. 
  • Стиральная машина семьи Литтлов - это “Frigidaire Gallery FWT445GES2” с фронтальной загрузкой 1998 года выпуска.
  • Дэнни Де Вито, Билл Мюррей, Чич Марин, Джин Уайлдер и Дэн Эйкройд могли озвучить Снежка. 
  • Роль учителя Стюарта должен был сыграть Билл Косби, но ему пришлось отклонить предложение из-за занятости.

Когда Джордж попросил своих родителей усыновить ему маленького братишку, чета Литтл восприняла его просьбу слишком буквально. И в один прекрасный день в их большом доме появился… крошечный мышонок Стюарт, который одет в модный костюмчик и умеет разговаривать.

С этого момента начинаются непредсказуемые, веселые, а иногда и опасные приключения Стюарта Литтла. За малышом охотятся все коты в округе, его похищают мошенники, и чтобы вернуться домой, новому члену семьи придется стать настоящим героем.

5.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 5 декабря 1999
Премьера онлайн 1 июня 2021
Премьера в мире 5 декабря 1999
Возраст 6+
Режиссер
Роб Минкофф
Роб Минкофф
В ролях
Джина Дэвис
Джина Дэвис
Хью Лори
Хью Лори
Натан Лэйн
Натан Лэйн
Стив Зан
Стив Зан
Чазз Пальминтери
Чазз Пальминтери
Все актеры и съемочная группа
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