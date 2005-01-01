Как и положено в русских сказках, у царя Гурьяна было три сына - Федор, Василий и самый младший Иван. Однажды братья отправились на охоту, во время которой подстрелили диковинную птицу. Горлица обернулась Марьей, прекрасной лесной царевной, которая сразу же покорила сердца Гурьяна и его сыновей. Каждый из них был бы рад посвататься за красавицу, но она отдает предпочтение Ивану. Не в силах сдержать зависть, родственники заставляют юношу пройти целый ряд испытаний - найти Кота Баюна, достать молодильное яблоко, раздобыть “то не знаю что”. Пока молодой царевич выполняет нелегкие задания, Марья оказывается в темнице, ведь местные жители считают ее ведьмой…
Фильм создан по мотивам русского фольклора. О любви царевича Ивана к лесной царевне-волшебнице Марье. О кознях его старших братьев. О приключениях и подвигах Ивана в борьбе со злыми силами. О благородстве и храбрости истинно сказочного героя.
|1 января 2005
|Россия
|КароПрокат
|0+
|24 марта 2005
|Казахстан
|24 марта 2005
|Украина