Как и положено в русских сказках, у царя Гурьяна было три сына - Федор, Василий и самый младший Иван. Однажды братья отправились на охоту, во время которой подстрелили диковинную птицу. Горлица обернулась Марьей, прекрасной лесной царевной, которая сразу же покорила сердца Гурьяна и его сыновей. Каждый из них был бы рад посвататься за красавицу, но она отдает предпочтение Ивану. Не в силах сдержать зависть, родственники заставляют юношу пройти целый ряд испытаний - найти Кота Баюна, достать молодильное яблоко, раздобыть “то не знаю что”. Пока молодой царевич выполняет нелегкие задания, Марья оказывается в темнице, ведь местные жители считают ее ведьмой…