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Постер фильма Лесная царевна
Постер фильма Лесная царевна
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 6.4
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2 постера
Киноафиша Фильмы Лесная царевна

Лесная царевна

Lesnaya tsarevna 18+
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О фильме

Как и положено в русских сказках, у царя Гурьяна было три сына - Федор, Василий и самый младший Иван. Однажды братья отправились на охоту, во время которой подстрелили диковинную птицу. Горлица обернулась Марьей, прекрасной лесной царевной, которая сразу же покорила сердца Гурьяна и его сыновей. Каждый из них был бы рад посвататься за красавицу, но она отдает предпочтение Ивану. Не в силах сдержать зависть, родственники заставляют юношу пройти целый ряд испытаний - найти Кота Баюна, достать молодильное яблоко, раздобыть “то не знаю что”. Пока молодой царевич выполняет нелегкие задания, Марья оказывается в темнице, ведь местные жители считают ее ведьмой…

  • Съемки фильма проходили на Русском Севере. Основными локациями послужили музей-заповедник “Малые Корелы”, расположенный в селе с таким же названием, деревня Лявля и город Северодвинск. 
  • Роли 33 богатырей исполнили пограничники из казармы Восстания, расположенной в Архангельске. Вес кольчуги, надетой на каждого сказочного воина, составил 22 килограмма.
  • Фильм получил гран-при Международного кинофестиваля для детей “Сказка” в Москве и гран-при Международного фестиваля кино для детей и юношества Filmak в Чехии.

Фильм создан по мотивам русского фольклора. О любви царевича Ивана к лесной царевне-волшебнице Марье. О кознях его старших братьев. О приключениях и подвигах Ивана в борьбе со злыми силами. О благородстве и храбрости истинно сказочного героя.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в мире 1 января 2005
Дата выхода
1 января 2005 Россия КароПрокат 0+
24 марта 2005 Казахстан
24 марта 2005 Украина
Производство Ракурс
Другие названия
Lesnaya tsarevna, Лесная царевна
Режиссер
Теймураз Эсадзе
Александр Басов
В ролях
Мария Куликова
Мария Куликова
Николай Мачульский
Николай Мачульский
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Виктор Сергачев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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