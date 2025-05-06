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Постер фильма Академия Чудес
Киноафиша Фильмы Академия Чудес

Академия Чудес

, 2022
Mocuzeler Akademiyasi
Азербайджан / сказка / 18+
Постер фильма Академия Чудес

О фильме

Отрицательным персонажам сказочного мира надоело бороться с добром. Победить никогда не получалось, всегда торжествовала правда. Срочно нужно было искать другой выход. Мать прекрасной Рапунцель Готель Малефисента и Джафар объединяют свои силы. Они узнают о существовании реального мира и ищут пути к нему. Они знали, что люди тут смертные, а добро побеждает не всегда. Джафар думает, что дети тут слабее и победить их будет намного легче. Он решил использовать магию и направить своих людей в облике детей. Наконец им удаётся открыть портал в реальность. Он открывается прямо на 

В ролях

Хаят Маликова
Нармин Ахмед
Тамилла Гасанова
Ниджат Акрам
Вусал Дастан
Анар Али
Режиссер Заур Таирсой
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Азербайджан
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Бюджет $33 000
Производство Azerbaijan Film Academy
Другие названия
Mocuzeler Akademiyasi

Рейтинг фильма

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Обновлено 6 мая 2025

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