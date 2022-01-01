Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачный дом" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Академия Чудес
Киноафиша Фильмы Академия Чудес

Академия Чудес, 2022

2022 / Азербайджан
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Отрицательным персонажам сказочного мира надоело бороться с добром. Победить никогда не получалось, всегда торжествовала правда. Срочно нужно было искать другой выход. Мать прекрасной Рапунцель Готель Малефисента и Джафар объединяют свои силы. Они узнают о существовании реального мира и ищут пути к нему. Они знали, что люди тут смертные, а добро побеждает не всегда. Джафар думает, что дети тут слабее и победить их будет намного легче. Он решил использовать магию и направить своих людей в облике детей. Наконец им удаётся открыть портал в реальность. Он открывается прямо на 

Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2022
Возраст 6+
Режиссер
Захра Тахирсой
В ролях
Хаят Маликова
Нармин Ахмед
Тамилла Гасанова
Ниджат Акрам
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Академия Чудес 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Иван Царевич и Серый Волк 5
Иван Царевич и Серый Волк 5
2022, Россия, анимация, приключения, семейный
Непослушник 2
Непослушник 2
2022, Россия, комедия
Бывшие. Happy end
Бывшие. Happy end
2022, Россия, мелодрама
Чук и Гек. Большое приключение
Чук и Гек. Большое приключение
2022, Россия, семейный, приключения
Елки 9
Елки 9
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки-иголки
Ёлки-иголки
2022, Россия, комедия, семейный
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
Маша и Медведь в кино: 12 месяцев
2022, Россия, анимация, семейный
Щелкунчик и волшебная флейта
Щелкунчик и волшебная флейта
2022, Россия, детский
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши