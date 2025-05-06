Академия Чудес, 2022

Отрицательным персонажам сказочного мира надоело бороться с добром. Победить никогда не получалось, всегда торжествовала правда. Срочно нужно было искать другой выход. Мать прекрасной Рапунцель Готель Малефисента и Джафар объединяют свои силы. Они узнают о существовании реального мира и ищут пути к нему. Они знали, что люди тут смертные, а добро побеждает не всегда. Джафар думает, что дети тут слабее и победить их будет намного легче. Он решил использовать магию и направить своих людей в облике детей. Наконец им удаётся открыть портал в реальность. Он открывается прямо на