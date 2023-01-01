Королевство Кривых Зеркал, 1963

Главная героиня фильма, юная и проказливая пионерка Оля, в погоне со своим котом случайно попадает через волшебное зеркало в Королевство кривых зеркал, сказочный мир, в котором все происходит наоборот. Там девочка встречает свое отражение, Яло, которая воплощает в себе все ее недостатки. Вместе девочки должны спасти Гурда, стекольного мастера, приговоренного к смерти за отказ создавать кривые зеркала. Для этого они должны заполучить ключ от башни, где заточен мальчик, но его хранят злой король Ягупоп и его министр Абаж. Смогут ли подруги вернуть в Королевство правду?