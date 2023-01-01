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Королевство Кривых Зеркал Королевство Кривых Зеркал
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The Kingdom of False Mirrors

Королевство Кривых Зеркал, 1963

1963 / СССР
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главная героиня фильма, юная и проказливая пионерка Оля, в погоне со своим котом случайно попадает через волшебное зеркало в Королевство кривых зеркал, сказочный мир, в котором все происходит наоборот. Там девочка встречает свое отражение, Яло, которая воплощает в себе все ее недостатки. Вместе девочки должны спасти Гурда, стекольного мастера, приговоренного к смерти за отказ создавать кривые зеркала. Для этого они должны заполучить ключ от башни, где заточен мальчик, но его хранят злой король Ягупоп и его министр Абаж. Смогут ли подруги вернуть в Королевство правду?

  • Фильм создан на основе одноименной сказочной повести Виталия Губарева. Его первая работа в фантастическом жанре, она сразу стала хитом. Вскоре на основе повести была поставлена пьеса. Главная героиня, Оля, написана с дочери писателя Валерии. 
  • На съемках фильма Губарев познакомился с актрисой Тамарой Носовой, которая стала Тетушкой Аксал. Вскоре писатель сделал ей предложение. Губарев стал третьим мужем Носовой, тогда уже звезды, и они прожили в браке рекордные для нее шесть лет. 
  • Чтобы обойтись без комбинированных съемок, на роль Оли-Яло режиссер Александр Роу был готов брать только близняшек. Среди множества пришедших на кастинг детей он выбрал девятилетних сестер Ольгу и Татьяну Юкиных.

Сказка о ленивой и трусливой пионерке Оле, попавшей в Королевство Кривых Зеркал, где ей пришлось серьезно поработать над собой, чтобы вернуться к своим друзьям.

7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1963
Премьера в России 5 мая 1963
Премьера в мире 5 мая 1963
Возраст 12+
Режиссер
Александр Роу
Александр Роу
В ролях
Оля Юкина
Таня Юкина
М. Барышева
Андрей Стапран
Иван Кузнецов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Королевство Кривых Зеркал 1 постер
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Королевство Кривых Зеркал

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