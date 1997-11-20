Анастасия, 1997

Анимационный мюзикл, вдохновленный реальными событиями и легендами об Анастасии, дочери последнего российского императора Николая II. После трагедии 1917 года восьмилетняя Анастасия попадает в приют, где растет под именем Аня и не может вспомнить события из своего детства. В это же время бабушка Анастасии Мария Федоровна, чудом спасшаяся бегством в Париж, не оставляет попыток найти давно потерянную внучку.
История о потерянной Русской принцессе Анастасии, и ее поисках своего истинного происхождения. Когда тень революции накрыла Россию, младшей царской дочери чудом уцелеть. Спустя годы она встречает Дмитрия, и вместе они отправляются в Париж, чтобы утвердить ее права на наследство. Но оказывается, что им придется сразиться со злым монахом Распутиным и его прихвостнем Бартоком – летучей мышью...