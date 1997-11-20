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Анастасия Анастасия
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Anastasia

Анастасия, 1997

1997 / США
8.3 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Анимационный мюзикл, вдохновленный реальными событиями и легендами об Анастасии, дочери последнего российского императора Николая II. После трагедии 1917 года восьмилетняя Анастасия попадает в приют, где растет под именем Аня и не может вспомнить события из своего детства. В это же время бабушка Анастасии Мария Федоровна, чудом спасшаяся бегством в Париж, не оставляет попыток найти давно потерянную внучку.

  • Мультфильм является анимационной версией кинокартины “Анастасия” (1956), которая основана на одноименной пьесе писательницы Марсель Морэ (1955).
  • Режиссерам Дону Блуту и Гэри Голдману предлагали создать анимационную версию либо к “Анастасии”, либо к “Моей прекрасной леди”. Выбор пал на “Анастасию”.
  • На начальных стадиях производства Блут и Голдман проводили исторические исследования с привлечением бывших агентов ЦРУ, некогда работавших в Москве и Санкт-Петербурге.
  • Правками к картине занималась актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи из киносаги “Звездные войны”.
  • Изначально персонаж летучей мыши-альбиноса Бартока писался с тем расчетом, что его озвучит Вуди Аллен, но после скандала с Сун Йи Превин, приемной дочерью бывшей партнерши Аллена Мии Фэрроу, студия не решилась на контракт с режиссером.

История о потерянной Русской принцессе Анастасии, и ее поисках своего истинного происхождения. Когда тень революции накрыла Россию, младшей царской дочери чудом уцелеть. Спустя годы она встречает Дмитрия, и вместе они отправляются в Париж, чтобы утвердить ее права на наследство. Но оказывается, что им придется сразиться со злым монахом Распутиным и его прихвостнем Бартоком – летучей мышью...

8.3 Оцените
47 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в России 13 марта 1998
Премьера в мире 20 ноября 1997
Возраст 12+
MPAA G
Режиссер
Дон Блат
В ролях
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Мег Райан
Мег Райан
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Мария Мацкевич 7 февраля 2020, 12:12
Обалденный мультфильм, очень нравится, увидела сейчас его в топе, обязательно нужно пересмотреть!)
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47 голосов
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
10 очень плохих фильмов, которые доставят вам немало постыдного удовольствия В мире существует очень много хороших и интересных картин. И ещё больше плохих. Но бывает так, что авторы снимают настолько ужасное и глупое кино, что восприятие будто переворачивается. Самые плохие ленты становится очень интересно и весело смотреть. Возможно, их задумывали как триллеры или драмы, но получились отличные комедии.
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28 ноября 2020 17:31
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