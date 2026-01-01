Отзывы о фильме
На встрече выпускников в день 25-летия окончания школы Пегги Сью падает без чувств на сцене, когда ее выбирают королевой класса. Она приходит в себя и обнаруживает, что она опять в школе и ей, сорокалетней матери, приходится приспосабливаться к телу 17-летней девушки. Пегги Сью получает шанс кое-что исправить в своей жизни.
|5 октября 1986
|Россия
|16+
|30 апреля 1987
|Бразилия
|9 января 1987
|Великобритания
|15
|18 октября 1990
|Венгрия
|18
|22 января 1987
|Германия
|10 октября 1986
|Дания
|15
|6 марта 1987
|Ирландия
|15
|5 октября 1986
|Казахстан
|8 января 1987
|Португалия
|10 октября 1986
|США
|5 октября 1986
|Украина
|7 января 1987
|Франция
|18 апреля 1987
|Япония
