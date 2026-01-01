Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Пегги Сью вышла замуж
Постер фильма Пегги Сью вышла замуж
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Пегги Сью вышла замуж

Пегги Сью вышла замуж

Peggy Sue Got Married 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

На встрече выпускников в день 25-летия окончания школы Пегги Сью падает без чувств на сцене, когда ее выбирают королевой класса. Она приходит в себя и обнаруживает, что она опять в школе и ей, сорокалетней матери, приходится приспосабливаться к телу 17-летней девушки. Пегги Сью получает шанс кое-что исправить в своей жизни.

Страна США
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1986
Премьера онлайн 10 ноября 1986
Премьера в мире 5 октября 1986
Дата выхода
5 октября 1986 Россия 16+
30 апреля 1987 Бразилия
9 января 1987 Великобритания 15
18 октября 1990 Венгрия 18
22 января 1987 Германия
10 октября 1986 Дания 15
6 марта 1987 Ирландия 15
5 октября 1986 Казахстан
8 января 1987 Португалия
10 октября 1986 США
5 октября 1986 Украина
7 января 1987 Франция
18 апреля 1987 Япония G
MPAA PG-13
Бюджет $18 000 000
Сборы в мире $41 382 841
Производство Tri-Star Pictures, Rastar Pictures, Zoetrope Studios
Другие названия
Peggy Sue Got Married, Peggy Sue, su pasado la espera, Peggy Sue hat geheiratet, Peggy Sue s'est mariée, Пегги Сью вышла замуж, Előre a múltba, I Peggy Sue pantreftike, Peggy Sue ble gift, Peggy Sue blev gift, Peggy Sue Casou-se, Peggy Sue es va casar, Peggy Sue Evlendi, Peggy Sue gifte sig, Peggy Sue meni naimisiin ...Vai menikö, Peggy Sue sa Vydala, Peggy Sue se casó, Peggy Sue se udala, Peggy Sue se Vdala, Peggy Sue se vdává, Peggy Sue si è sposata, Peggy Sue wyszła za mąż, Peggy Sue, seu Passado a Espera, Pegi Sju se udala, Pegi Sju vedybos, Pegii Su no kekkon, Η Πέγκυ Σου παντρεύτηκε, Пеґґі Сью вийшла заміж, Пеги Сю се омъжи, ペギー・スーの結婚, 佩姬蘇要出嫁
Режиссер
Фрэнсис Форд Коппола
Фрэнсис Форд Коппола
В ролях
Барри Миллер
Николас Кейдж
Николас Кейдж
Джим Керри
Джим Керри
Кэтрин Хикс
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Пегги Сью вышла замуж
От всего сердца 6.5
От всего сердца (1982)
Сады камней 6.4
Сады камней (1987)
Власть Луны 7.1
Власть Луны (1987)
Наперегонки с луной 6.8
Наперегонки с луной (1984)
Бойцовая рыбка 7.2
Бойцовая рыбка (1983)
Телохранитель Тесс 6.1
Телохранитель Тесс (1994)
Такер: Человек и его мечта 6.9
Такер: Человек и его мечта (1988)
Клуб Коттон 6.6
Клуб Коттон (1984)
Молодость без молодости 6.1
Молодость без молодости (2007)
Между 5.8
Между (2011)
Медовый месяц в Лас-Вегасе 6.3
Медовый месяц в Лас-Вегасе (1992)
Однажды укушенный 6.2
Однажды укушенный (1985)
Фильм находится в подборках
Фильмы похожие на «Семьянин» Фильмы похожие на «Семьянин»

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Evelyn Kelcher Пегги, не хочу лезть не в своё дело, но у тебя проблемы с Чарли?
Peggy Sue Сейчас многое меня смущает, и Чарли — только одна из причин.
Evelyn Kelcher Чарли давит на тебя, заставляя делать то, что тебе не по душе?
Peggy Sue Что ты имеешь в виду?
Evelyn Kelcher Пегги, ты знаешь, что такое пенис? Держись от этого подальше!
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Альтернативный финал: узнали у ИИ судьбу Энди, если бы она не ушла от Миранды в «Дьявол носит Prada»
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
«Остальные просто крыски»: ИИ назвал лучших женщин-детективов российских сериалов — Спасскую назвал худшей из всех
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Стэйтем вместо МакКонахи, «запрещенка» и мордобой: Гай Ричи вернулся к корням и снимет «Джентльменов 2.0»
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше