Германия / сказка, мелодрама, приключения, анимация / 18+
7.4
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О фильме
- выполнен в удивительной технике силуэтной анимации
Сюжет: злой магрибский колдун создаёт волшебного механического коня, способного летать по воздуху, неосторожный принц Ахмед садится в седло и уносится далеко-далеко - на Тихоокеанское побережье Китая, где вынужден сражаться с чудовищами и демонами и где встречает любовь всей своей жизни.
Фильм был экспериментальный, авангардистский. Сама эстетика анимации в то время была не разработана. Райнигер и её друзья, можно сказать, вступили на почву неоткрытого континента и восторг первооткрытателя прекрасно чувствуется в этом изысканном фильме, соединяющем сразу несколько эстетических концепций в гармоничное целое. Несмотря на крайний авангардизм, фильм имел очень большой успех у публики и до сих пор смотрится свежо и с большим интересом - как вполне современное кино.Также стоит напомнить, что этот немой мультфильм исполнен в силуэтной форме, а также то, что фильм к нынешнему моменту раскрашен и является цветным.
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