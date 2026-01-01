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Постер мультфильма Приключения принца Ахмеда
7.4
Киноафиша Фильмы Приключения принца Ахмеда
7.4

Приключения принца Ахмеда

, 1926
Die Abenteuer des Prinzen Achmed
Германия / сказка, мелодрама, приключения, анимация / 18+
Постер мультфильма Приключения принца Ахмеда
7.4

Причины посмотреть

О фильме

- выполнен в удивительной технике силуэтной анимации
Сюжет: злой магрибский колдун создаёт волшебного механического коня, способного летать по воздуху, неосторожный принц Ахмед садится в седло и уносится далеко-далеко - на Тихоокеанское побережье Китая, где вынужден сражаться с чудовищами и демонами и где встречает любовь всей своей жизни. Фильм был экспериментальный, авангардистский. Сама эстетика анимации в то время была не разработана. Райнигер и её друзья, можно сказать, вступили на почву неоткрытого континента и восторг первооткрытателя прекрасно чувствуется в этом изысканном фильме, соединяющем сразу несколько эстетических концепций в гармоничное целое. Несмотря на крайний авангардизм, фильм имел очень большой успех у публики и до сих пор смотрится свежо и с большим интересом - как вполне современное кино.Также стоит напомнить, что этот немой мультфильм исполнен в силуэтной форме, а также то, что фильм к нынешнему моменту раскрашен и является цветным.
Режиссер Лотте Райнигер
Композитор Вольфганг Целлер
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 1926
Премьера в мире 2 мая 1926
Дата выхода
3 сентября 1926 Германия
24 мая 1931 Испания
10 марта 1930 Португалия
26 февраля 1931 США
5 декабря 2007 Франция TP
20 июня 1929 Япония
Сборы в мире $100 156
Производство Comenius-Film GmbH
Другие названия
Die Abenteuer des Prinzen Achmed, The Adventures of Prince Achmed, As Aventuras do Príncipe Achmed, Avanture princa Ahmeda, Les aventures du prince Ahmed, Achmed Ôji no Bôken, Achmed, il principe fantastico, Ahmed herceg kalandjai, Aventurile prințului Achmed, Dobrodruzství prince Ahmeda, Las aventuras del príncipe Achmed, Le avventure del principe Achmed, Oi peripeteies tou prigipa Achmed, Prins Achmeds äventyr, Prins Achmeds eventyr, Prinssi Ahmedin seikkailut, Przygody księcia Achmeda, Wak-Wak, ein Märchenzauber, Οι περιπέτειες του πρίγκιπα Αχμέντ, Пригоди принца Ахмеда, Приключения принца Ахмеда

Рейтинг мультфильма

7.4
Оцените 13 голосов
7.8 IMDb
Место в рейтинге
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Отзывы о мультфильме

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