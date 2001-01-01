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Живой лес Живой лес
Киноафиша Фильмы Живой лес
The Living Forest / El bosque animado

Живой лес, 2001

2001 / Испания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Действие разворачивается в огромном лесу, где все, от деревьев до кустов, оживает, как только уходит последний охотник. Лесной мир скрывает от людей свои тайны — деревья даже назначили добрую тетушку Сосну своим дозорным, и она зорко следит, нет ли поблизости человека. А пока никого нет, веселые обитатели старого леса живут своей жизнью — мухи ловко уворачиваются от паутины, деревья хором поют любимые песни, а маленький крот Фури тем временем по уши влюбляется в свою подружку, красавицу Линду.

Он уже готов признаться ей в любви, но тут в лесу появляются люди, и это приводит к беде — всех кротов ловят в сеть и забирают в усадьбу богатой и злой сеньоры Дабондо, которая хочет сшить из них шубку. Уцелел только Фури, и теперь он готов на все, чтобы спасти своих товарищей. В этом нелегком деле ему помогают новые друзья — двоюродный братец мышонок, добрая кошка Моринья и парочка озорных и бесстрашных мух Хо-Хо и Ху-Ху. Все вместе они разрабатывают смелую спасательную операцию, вступая в неравный бой с хозяевами дома…

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2001
Премьера в мире 1 января 2001
Возраст 6+
Прокатчик RUSCICO
Режиссер
Анхель де ла Круз
В ролях
Начо Альдегуэр
Мар Бордальо
Клаудио Родригес
Эктор Кантолья
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Живой лес 2 постера
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