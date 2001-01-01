Живой лес, 2001

Действие разворачивается в огромном лесу, где все, от деревьев до кустов, оживает, как только уходит последний охотник. Лесной мир скрывает от людей свои тайны — деревья даже назначили добрую тетушку Сосну своим дозорным, и она зорко следит, нет ли поблизости человека. А пока никого нет, веселые обитатели старого леса живут своей жизнью — мухи ловко уворачиваются от паутины, деревья хором поют любимые песни, а маленький крот Фури тем временем по уши влюбляется в свою подружку, красавицу Линду.



Он уже готов признаться ей в любви, но тут в лесу появляются люди, и это приводит к беде — всех кротов ловят в сеть и забирают в усадьбу богатой и злой сеньоры Дабондо, которая хочет сшить из них шубку. Уцелел только Фури, и теперь он готов на все, чтобы спасти своих товарищей. В этом нелегком деле ему помогают новые друзья — двоюродный братец мышонок, добрая кошка Моринья и парочка озорных и бесстрашных мух Хо-Хо и Ху-Ху. Все вместе они разрабатывают смелую спасательную операцию, вступая в неравный бой с хозяевами дома…