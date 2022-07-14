Морозко, 1964

Советский фильм Александра Роу, созданный по мотивам восточнославянской народной сказки. Главная героиня – Настенька, молодая девушка с добрым сердцем. Мачеха не дает ей жить спокойно, постоянно загружая тяжелой работой. Однажды озлобленная женщина замышляет коварный план. Чтобы навсегда устранить нелюбимую падчерицу, она посылает ее в лес в надежде, что зимняя стужа убьет Настеньку в чаще. В краях, где происходят события, жил Иван – паренек, которому приглянулась девушка. Но за чрезмерную любовь к хвастовству колдун обратил Ивана в медведя. Молодые люди должны через многое пройти, чтобы спастись и воссоединиться, а на помощь к ним приходит Морозко – добрый дедушка-волшебник.
Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, поэтому лесной колдун и превратил его в медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник - дедушка Морозко...