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Морозко Морозко
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Морозко, 1964

1964 / СССР
7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Советский фильм Александра Роу, созданный по мотивам восточнославянской народной сказки. Главная героиня – Настенька, молодая девушка с добрым сердцем. Мачеха не дает ей жить спокойно, постоянно загружая тяжелой работой. Однажды озлобленная женщина замышляет коварный план. Чтобы навсегда устранить нелюбимую падчерицу, она посылает ее в лес в надежде, что зимняя стужа убьет Настеньку в чаще. В краях, где происходят события, жил Иван – паренек, которому приглянулась девушка. Но за чрезмерную любовь к хвастовству колдун обратил Ивана в медведя. Молодые люди должны через многое пройти, чтобы спастись и воссоединиться, а на помощь к ним приходит Морозко – добрый дедушка-волшебник.

  • В эпизоде, где Настенька просит солнца подождать, чтобы она смогла закончить работу над носками, оно встает справа – на западе. Учитывая, что Россия находится в Северном полушарии, становится понятно: сцену снимали вечером, а восход в фильме – воспроизводимый в обратной перемотке закат.
  • Основная съемка «Морозко» велась на Кольском полуострове, а остальное – в Подмосковье, возле Звенигорода.
  • Георгий Милляр, исполнивший роль бабы Яги, однажды спас фильм в буквальном смысле. В здании, где хранилась отснятая пленка, прорвало трубу. Актер был единственным человеком, оказавшимся поблизости. Мужчина выносил материалы из ледяной воды в одних трусах.
  • Александр Хвыля после выхода сказочного фильма прославился на всю страну как дед Мороз. В этом образе он выступал на новогоднем празднике в Кремле.
  • Эпизод с оживающими деревьями будет повторен в «Золотых рогах», другой киноленте Александра Роу.
  • В последних кадрах сцены с тройкой зритель может отчетливо увидеть тень оператора на снегу.
  • В «Морозко» играет собака Дружок. У пса это не первый кинематографический опыт – до этого он участвовал в «Сказке о потерянном времени».
  • Это тринадцатая режиссерская работа Александра Роу. Кинолента, впечатлившая и публику, и экспертов, принесла ему невиданный успех.
  • Наталью Седых, сыгравшую роль Настеньки, режиссер заметил по телевизору с выступлением «Умирающий лебедь» и сразу позвал девушку на пробы. По словам актрисы, она была уверена, что не пройдет отбор в финале.
  • На роль Морозко сразу был утвержден Александр Хвыля, любимый актер Роу, уже не раз работавший в его кинолентах.
  • В одной из сцен Иван бросает перо, в котором можно заметить проволочный каркас.
  • В Чехословакии «Морозко» – такой же неотъемлемый атрибут новогодних праздников, как в России «Ирония судьбы». Фильм стал культовым, а Чурикова за воплощение образа Марфуши получила серебряную медаль Масарика – почетный чешский приз.
  • Стивен Спилберг, знаменитый американский режиссер, утверждает, что «Морозко» стал истоком ряда голливудских шедевров. Из работы Александра Роу возникло множество идей для спецэффектов, которые использовали при создании блокбастеров.
  • Георгий Милляр в «Морозко» играл бабу Ягу восьмой раз.
  • Из шестнадцати художественных фильмов, снятых Александром Роу, четырнадцать созданы по мотивам сказок.
  • Инна Чурикова, исполнившая Марфушеньку, попала на съемки случайно. Ассистентка режиссера увидела ее в институте и пригласила на пробы. Изначально Роу планировал работать с Тамарой Носовой, но после отбора отдал предпочтение Чуриковой.
  • В эпизоде, где Иван поднимает с камня лук и стрелы, они лежат не на том камне, где были показаны перед этим.
  • Через два года после выхода «Морозко» получил награду на Всесоюзном фестивале как лучшая работа в категории фильмов для детей.
  • Эксперты кинематографического совета США наградили киноленту, оценив сценарий как лучший в категории для семейного просмотра.

Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, поэтому лесной колдун и превратил его в медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник - дедушка Морозко...

7.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1964
Премьера в мире 24 марта 1965
Возраст 12+
Режиссер
Александр Роу
Александр Роу
В ролях
Александр Хвыля
Наталья Седых
Эдуард Изотов
Инна Чурикова
Инна Чурикова
Павел Павленко
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Морозко
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14 июля 2022 12:00
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