Гарри Поттер и философский камень, 2001

Джоан К. Роулинг продала права на экранизацию первых четырех книг за относительно небольшую сумму в обмен на процент от сборов и право в определенной мере контролировать создание картин на всех стадиях производства. Например, именно она настояла, что все актеры должны быть родом из Великобритании. Продюсеры фильма особенно противились этому условию и даже официально пригласили на главную роль юного американца Лиама Эйкена, но на следующий же день Роулинг пресекла все их попытки сопротивления, и приглашение было отозвано.

Изначально режиссером фильма должен был стать Стивен Спилберг. Тот отказался, так как посчитал, что фильм достигнет невероятного коммерческого успеха и без его участия, а это было недостаточно трудной задачей. В итоге режиссером стал Крис Коламбус. Его предпочли остальным кандидатам из-за большого опыта работы с детьми-актерами (например, ранее Коламбус поставил фильм «Один дома»), а сам он согласился, потому что его дочь была большой фанаткой книг о юном волшебнике. Таким же образом на проект попал исполнитель роли Альбуса Дамблдора, Ричард Харрис, но того уговорила его 11-летняя внучка, пригрозив дедушке вечным бойкотом. Но самым большим поклонником Гарри Поттера оказался Стивен Кловз, будущий сценарист фильма.

Большинство сцен, действие которых происходит в Хогвартсе и его окрестностях, было снято в Глостерском и Даремском кафедральных соборах, которые были выбраны из-за их готического внешнего вида и интерьеров. Местные прихожане посчитали съемки фильма про волшебство в церкви святотатством и устроили массовые протесты, но, к счастью, долго не продержались, и съемки начались без помех.

Рефренсами к фильму послужили черно-белые картины Дэвида Лина «Большие надежды» и «Оливер Твист», а также, как ни странно, «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. В качестве визуального решения фильма Коламбус решил снимать эпизоды, снятые в мире маглов, мрачными и лишенными цвета, а события, происходящие в мире волшебства, напротив, снимались яркими, полными разных цветов и деталей.

Режиссер хотел взять Дэниела Рэдклиффа на роль Гарри еще до начала кастинга, случайно увидев того в телеадаптации «Дэвида Копперфильда». Его упорство в итоге привело к отставке директора кастинга, работавшего на проекте. Руперт Гринт прошел на пробы, прислав съемочной группе видео, где он исполнял рэп, а Эмму Уотсон порекомендовала ее театральный преподаватель. Съемочный день ребят в итоге составлял всего четыре часа, а остальные три им отводилось на посещение школы.

Во время выхода фильм оказался второй самой кассовой кинокартиной в истории, заняв второе место после «Титаника» Джеймса Кэмерона. В сумме он собрал почти миллиард долларов.

У Гарри Поттера в фильме голубые, а не зеленые глаза, потому что Дэниел Рэдклифф страдал от сильного раздражения при использовании зеленых контактных линз.