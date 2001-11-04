Гарри Поттер и философский камень, 2001

Десятилетний Гарри Поттер живет в каморке под лестницей в доме номер четыре по Тисовой улице города Лондона. Гарри живет со своими дядей, тетей и кузеном, которые держат мальчика в черном теле: Дурсли не в восторге от того, что тот свалился им на голову после гибели своих родителей.
После ряда загадочных происшествий Гарри начинает получать от неизвестного адресата таинственные письма, которые дядя с тетей не дают ему прочитать. Чтобы скрыться от бесконечного потока писем, Дурсли переезжают на отдаленный остров посреди моря. Там их настигает человек по имени Хагрид, который объясняет Гарри, что на самом деле он, как и его родители, волшебник, и ему предстоит обучение в лучшей в мире школе чародейства и волшебства Хогвартс.
В школе Гарри предстоить завести верных друзей, испытать невероятные приключения и столкнуться с убийцей своих родителей, самым опасным волшебником в истории.
Джоан К. Роулинг продала права на экранизацию первых четырех книг за относительно небольшую сумму в обмен на процент от сборов и право в определенной мере контролировать создание картин на всех стадиях производства. Например, именно она настояла, что все актеры должны быть родом из Великобритании. Продюсеры фильма особенно противились этому условию и даже официально пригласили на главную роль юного американца Лиама Эйкена, но на следующий же день Роулинг пресекла все их попытки сопротивления, и приглашение было отозвано.
Изначально режиссером фильма должен был стать Стивен Спилберг. Тот отказался, так как посчитал, что фильм достигнет невероятного коммерческого успеха и без его участия, а это было недостаточно трудной задачей. В итоге режиссером стал Крис Коламбус. Его предпочли остальным кандидатам из-за большого опыта работы с детьми-актерами (например, ранее Коламбус поставил фильм «Один дома»), а сам он согласился, потому что его дочь была большой фанаткой книг о юном волшебнике. Таким же образом на проект попал исполнитель роли Альбуса Дамблдора, Ричард Харрис, но того уговорила его 11-летняя внучка, пригрозив дедушке вечным бойкотом. Но самым большим поклонником Гарри Поттера оказался Стивен Кловз, будущий сценарист фильма.
Большинство сцен, действие которых происходит в Хогвартсе и его окрестностях, было снято в Глостерском и Даремском кафедральных соборах, которые были выбраны из-за их готического внешнего вида и интерьеров. Местные прихожане посчитали съемки фильма про волшебство в церкви святотатством и устроили массовые протесты, но, к счастью, долго не продержались, и съемки начались без помех.
Рефренсами к фильму послужили черно-белые картины Дэвида Лина «Большие надежды» и «Оливер Твист», а также, как ни странно, «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы. В качестве визуального решения фильма Коламбус решил снимать эпизоды, снятые в мире маглов, мрачными и лишенными цвета, а события, происходящие в мире волшебства, напротив, снимались яркими, полными разных цветов и деталей.
Режиссер хотел взять Дэниела Рэдклиффа на роль Гарри еще до начала кастинга, случайно увидев того в телеадаптации «Дэвида Копперфильда». Его упорство в итоге привело к отставке директора кастинга, работавшего на проекте. Руперт Гринт прошел на пробы, прислав съемочной группе видео, где он исполнял рэп, а Эмму Уотсон порекомендовала ее театральный преподаватель. Съемочный день ребят в итоге составлял всего четыре часа, а остальные три им отводилось на посещение школы.
Во время выхода фильм оказался второй самой кассовой кинокартиной в истории, заняв второе место после «Титаника» Джеймса Кэмерона. В сумме он собрал почти миллиард долларов.
У Гарри Поттера в фильме голубые, а не зеленые глаза, потому что Дэниел Рэдклифф страдал от сильного раздражения при использовании зеленых контактных линз.
Гарри Поттер провел десять лет своей одиннадцатилетней жизни в каморке под лестницей в доме тети и дяди, которым, очевидно, он совершенно не нравился. А потом, в один прекрасный день, великан пришел за ним: Гарри Поттер приглашен учиться в Хогварт, Школу Колдовства и Волшебства. И Гарри узнает, что существует два мира: один — скучный мир обыкновенных людей, которых волшебники зовут магглами, тот мир, где он вырос, и второй, магический мир, в котором ему предназначено жить...