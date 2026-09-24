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Постер фильма Радуга Финиана
6.1
Киноафиша Фильмы Радуга Финиана
6.1

Радуга Финиана

, 1968
Finian's Rainbow
США / мюзикл, сказка, семейный / 18+
Постер фильма Радуга Финиана
6.1

О фильме

Финиан и его дочь Шарон приезжают из Ирландии в Америку в надежде обрести покой и счастливую жизнь. Для улучшения благосостояния отец привез с собой и волшебный горшок с золотом, который он украл у лепрекона по имени Ог, жителя волшебной страны. Финиан закапывает горшок рядом с домом, в ожидании наступления счастливых дней и исполнения желаний. Ог настигает вора и, взывая к его совести, просит вернуть золото обратно в сказочную страну. Там, из-за потери волшебного горшка, наступили тяжелые времена. Тем временем Шарон знакомится с веселым парнем Вуди Махони, ищущим приключений и спутницу жизни. С первого взгляда они полюбили друг друга…

В ролях

Фред Астер
Фред Астер
Финиан МакЛонерган
Петюла Кларк
Шэрон МакЛонерган
Томми Стил
Og
Дон Фрэнкс
Woody Mahoney
Кинен Уинн
Senator Billboard Rawkins
Барбара Хэнкок
Susan the Silent
Аль Фриман
Howard
Рональд Колби
Buzz Collins
Дольф Свит
Sheriff
Райт Кинг
District Attorney
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола
Сценарист Йип Харбург, Фред Сейди
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1968
Премьера в мире 9 октября 1968
Дата выхода
1 апреля 1969 Австрия 6
1 января 1969 Бразилия
12 марта 1970 Венгрия KN
3 апреля 1969 Германия 6
5 сентября 1969 Дания
28 марта 1969 Ирландия G
2 июля 1969 Испания
23 июня 1970 Италия T
27 февраля 1969 Мексика
2 января 1969 Португалия
9 октября 1968 США
13 августа 1969 Уругвай
28 февраля 1969 Финляндия S
13 августа 1969 Франция TP
6 февраля 1970 Чехословакия
9 октября 1968 Швеция 7
15 марта 1969 Япония G
MPAA G
Бюджет $3 500 000
Производство Warner Bros./Seven Arts
Другие названия
Finian's Rainbow, El camino del arco iris, Der goldene Regenbogen, Divotvorný hrnec, Divotvorný hrniec, Dolina radosti, El valle del arco iris, Finianin sateenkaari, Finianova duga, Kato ap' to ouranio toxo, La vall de l'arc iris, La vallée du bonheur, O Caminho do Arco-Íris, O Vale do Arco-Íris, Regnbuedalen, Sulle ali dell'arcobaleno, Szivárványvölgy, Tęcza Finiana, Радуга Финиана, フィニアンの虹, 菲尼安的彩虹, Веселка Фініана, Finian'ın Gökkuşağı, De Vallei van het Geluk

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
6.1 IMDb
Оскар · Золотой глобус — все награды и номинации (7)
Обновлено 24 сентября 2026
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саундтрек фильма Радуга Финиана

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