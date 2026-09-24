6.1Finian's Rainbow
Радуга Финиана, 1968
США / мюзикл, сказка, семейный / 18+
О фильме
Финиан и его дочь Шарон приезжают из Ирландии в Америку в надежде обрести покой и счастливую жизнь. Для улучшения благосостояния отец привез с собой и волшебный горшок с золотом, который он украл у лепрекона по имени Ог, жителя волшебной страны. Финиан закапывает горшок рядом с домом, в ожидании наступления счастливых дней и исполнения желаний. Ог настигает вора и, взывая к его совести, просит вернуть золото обратно в сказочную страну. Там, из-за потери волшебного горшка, наступили тяжелые времена. Тем временем Шарон знакомится с веселым парнем Вуди Махони, ищущим приключений и спутницу жизни. С первого взгляда они полюбили друг друга…
В ролях
Томми Стил
Og
Дон Фрэнкс
Woody Mahoney
Аль Фриман
Howard
Рональд Колби
Buzz Collins
Дольф Свит
Sheriff
Райт Кинг
District Attorney
Режиссер Фрэнсис Форд Коппола
Сценарист Йип Харбург, Фред Сейди
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1968
Премьера в мире 9 октября 1968
Дата выхода
|1 апреля 1969
|Австрия
|6
|1 января 1969
|Бразилия
|12 марта 1970
|Венгрия
|KN
|3 апреля 1969
|Германия
|6
|5 сентября 1969
|Дания
|28 марта 1969
|Ирландия
|G
|2 июля 1969
|Испания
|23 июня 1970
|Италия
|T
|27 февраля 1969
|Мексика
|2 января 1969
|Португалия
|9 октября 1968
|США
|13 августа 1969
|Уругвай
|28 февраля 1969
|Финляндия
|S
|13 августа 1969
|Франция
|TP
|6 февраля 1970
|Чехословакия
|9 октября 1968
|Швеция
|7
|15 марта 1969
|Япония
|G
MPAA G
Бюджет $3 500 000
Производство Warner Bros./Seven Arts
Другие названия
Finian's Rainbow, El camino del arco iris, Der goldene Regenbogen, Divotvorný hrnec, Divotvorný hrniec, Dolina radosti, El valle del arco iris, Finianin sateenkaari, Finianova duga, Kato ap' to ouranio toxo, La vall de l'arc iris, La vallée du bonheur, O Caminho do Arco-Íris, O Vale do Arco-Íris, Regnbuedalen, Sulle ali dell'arcobaleno, Szivárványvölgy, Tęcza Finiana, Радуга Финиана, フィニアンの虹, 菲尼安的彩虹, Веселка Фініана, Finian'ın Gökkuşağı, De Vallei van het Geluk
Обновлено 24 сентября 2026
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саундтрек фильма Радуга Финиана
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