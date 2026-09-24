Финиан и его дочь Шарон приезжают из Ирландии в Америку в надежде обрести покой и счастливую жизнь. Для улучшения благосостояния отец привез с собой и волшебный горшок с золотом, который он украл у лепрекона по имени Ог, жителя волшебной страны. Финиан закапывает горшок рядом с домом, в ожидании наступления счастливых дней и исполнения желаний. Ог настигает вора и, взывая к его совести, просит вернуть золото обратно в сказочную страну. Там, из-за потери волшебного горшка, наступили тяжелые времена. Тем временем Шарон знакомится с веселым парнем Вуди Махони, ищущим приключений и спутницу жизни. С первого взгляда они полюбили друг друга…

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