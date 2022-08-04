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Дамбо Дамбо
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Dumbo

Дамбо, 1941

1941 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Аист приносит цирковой слонихе Джамбо потомство - слоненка с необычайно большими ушами. Из-за этой странной особенности он становится объектом насмешек со стороны других цирковых животных и получает прозвище “Дамбо”, то есть “глупый”. Вдобавок, из Дамбо делают посмешище и перед публикой - он становится цирковым клоуном. У несчастного слоненка есть лишь один способ заслужить уважение окружающих и обрести себя - представить публике гениальный номер.

  • Изначально Уолт Дисней не хотел заниматься созданием этого мультфильма. Чтобы заинтересовать его, сценаристы Джо Грант и Дик Хьюмер писали сценарий частями и каждое утро оставляли на столе Уолта новый фрагмент. В конце концов Дисней сам пришел к ним со словами: “Здорово! Что будет дальше?”.
  • Дамбо - первый и единственный главный герой полнометражного мультфильма студии “Дисней”, у которого нет устных реплик. 
  • Любимый мультфильм Уолта Диснея из тех, что созданы на его студии. 
  • Из-за сильной популярности Дамбо, в декабре 1941 года журнал “Time” планировал разместить его изображение на своей обложке, но из-за нападения японцев на Перл-Харбор от этих планов отказались. 
  • При создании фильма приходилось экономить, и он обошелся всего в 813 тысяч долларов, что делало его самым недорогим из всех анимационных фильмов студии. При этом во время первоначального проката он принес более 2,5 миллионов долларов, став прибыльнее, чем “Пиноккио” и “Фантазия” вместе взятые.

История о маленьком слоненке из цирка, родившемся с очень большими ушами, что было рассмотрено как позорное явление среди цирковых слонов. Но зато он научился летать.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 4 минуты
Год выпуска 1941
Премьера онлайн 5 октября 1989
Премьера в мире 23 октября 1941
Возраст 0+
Режиссер
Бен Шарпстин
В ролях
Джеймс Бескетт
Херман Бинг
Билли Блэтчер
Все актеры и съемочная группа
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