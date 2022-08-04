Дамбо, 1941

Аист приносит цирковой слонихе Джамбо потомство - слоненка с необычайно большими ушами. Из-за этой странной особенности он становится объектом насмешек со стороны других цирковых животных и получает прозвище “Дамбо”, то есть “глупый”. Вдобавок, из Дамбо делают посмешище и перед публикой - он становится цирковым клоуном. У несчастного слоненка есть лишь один способ заслужить уважение окружающих и обрести себя - представить публике гениальный номер.