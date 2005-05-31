Бэтмен: начало, 2005

Режиссер фильма Кристофер Нолан и сценарист Дэвид С. Гойер при разработке истории и атмосферы фильма опирались в основном на комиксы, в особенности на графические романы «Бэтмен: Год первый» и «Долгий Хэллоуин», отличающиеся своей реалистичностью и сильной детективной составляющей. Также вдохновением для ленты послужили ранние британские картины жанра нуар, например, «Третий человек», а также культовый фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». В итоге фильм похож не на супергеройское кино, а на криминальную драму.

Традиционно у Нолана в фильме используется минимальное количество компьютерной графики, спецэффекты и трюки выполняются прямо на площадке. Чтобы Готэм в фильме выглядел более реалистично и узнаваемо, съемки проводились в Лондоне, Нью-Йорке и Чикаго, изредка использовались декорации в съемочных павильонах близ городов. Бэтпещера это один огромный павильон 80 метров в длину и 40 в высоту. Чтобы воссоздать водопад, было использовано 12 общим водоизмещением в 55 тысяч литров. В качестве особняка Уэйнов было снято английское поместье XIX века, замок Ментмор. Постановщикам понравились белые полы в интерьерах здания, что символизировало своеобразный мемориал для родителей Брюса.

Во время кастинга Кристиан Бэйл был относительно малоизвестен. На роль Бэтмена претендовало множество более опытных и известных актеров, но, по утверждению Гойера, все они отлично играли либо Брюса Уэйна, либо Бэтмена, и только Бэйл справился с обеими ипостасями персонажа. Позже Нолан говорил, что в Бэйле они нашли идеальное для фильма сочетание света и тьмы. Предыдущим проектом Бэйла был триллер Брэда Андерсона «Машинист», для главной роли в котором актер потерял 28 килограмм. Чтобы набрать необходимую Бэтмену мышечную массу, он немедленно начал заниматься с персональным тренером и всего за пару месяцев набрал 45 килограмм, причем, как оказалось, это было слишком много, и в итоге Бэйлу снова пришлось сесть на диету, чтобы сбросить лишний вес к началу съемок фильма.

Майкл Кейн, исполнитель роли Альфреда, дворецкого семьи Уэйнов, изменил предысторию своего персонажа. В комиксовом каноне тот служил семье на протяжении многих поколений, а в версии Кейна – был нанят Томасом Уэйном после службы в элитном подразделении британской армии SAS. Чтобы предложить Кейну роль, Нолан лично приехал к нему в гости, но отказался оставлять ему сценарий, и актеру пришлось читать его прямо на месте, пока Нолан дожидался его согласия. Такая тяга к секретности привела к тому, что концовку третьей части трилогии о Бэтмене Нолан до самого конца скрывал даже от актеров.