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Ходячий замок Ходячий замок
Киноафиша Фильмы Ходячий замок
Hauru no ugoku shiro / Howl's Moving Castle

Ходячий замок, 2004

2004 / Япония
9.0 Оцените
164 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
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Знаменитый мультфильм Хаяо Миядзаки возвращается на большие экраны!
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Ходячий замок» режиссёра Хаяо Миядзаки давно вошёл в копилку лучших анимационных лент века, вместе с «Унесёнными призраками», «Рыбкой Поньо на утёсе» и другими шедеврами автора. Сценарий мультфильма Миядзаки написал, вдохновившись одноименным романом Дианы Уинн Джонс – однако творчески переосмыслил его и придал ему тот неповторимый колорит, который отличает все работы мастера.

В центре сюжета «Ходячего замка» – молодая и ничем не примечательная девушка Софи, работающая шляпницей в лавочке родителей и мечтающая о большой любви. Как, впрочем,  и положено любой восемнадцатилетней особе.

Однажды Софи встречает могущественного волшебника Хоула, который спасает её от приставших солдат. В её нежном сердце зарождаются чувства к прекрасному юноше, но злая Ведьма Пустоши превращает девушку в древнюю старуху. В отчаянии Софи бежит в Дикую Пустошь в надежде снять заклятие и попадает в волшебный ходячий замок Хоула, где берёт на себя заботу об этом необычном доме и всех его обитателях.

Сам Миядзаки назвал «Ходячий замок» первым аниме для пожилых людей, но с 2004 года у анимационной ленты появилось множество поклонников всех возрастов. Придирчивый зритель может заметить в анимационной ленте штампы – но тем и хороши работы мастера, что даже избитые клише помогают ему создать единую цельную картину с глубинным смыслом.

Фильмы Миядзаки – это всегда своего рода сказки, которые можно посмотреть на одном дыхании – и лишь позже осознать истинный посыл автора. «Ходячий замок» стал подобной сказкой о взрослении – и нежелании взрослеть, ответственности, сострадании и благородстве. Пожалуй, это именно та история, которой так не хватает взрослой аудитории в мире обыденности и суеты.

Как говорит сам Миядзаки, образ ходячего замка «срисован» с русской избушки на курьих ножках.

Японский режиссёр является большим поклонником советской мультипликации. По словам Хаяо Миядзаки, он восхищается «Ёжиком в тумане» Юрия Нортшейна, а во время творческого кризиса ему помог просмотр мультфильма «Снежная королева» режиссёра Льва Атаманова – показав, что анимация является подлинным искусством, а рисованные персонажи могут быть так же убедительны, как и живые актёры.

«Ходячий замок» стал первым мультфильмом в истории, открывшим показ Венецианского международного кинофестиваля.

В 2006 году анимационная лента была номинирована на премию «Оскар», но критики предпочли мультфильм «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня». Зато на Венецианском кинофестивале «Ходячий замок» получил награду «Золотые Озеллы».

Перед началом работы над «Ходячим замком» команда художников объездила всю Европу, чтобы найти подходящие пейзажи. В конечном итоге, творческая группа остановилась на видах французской провинции Эльзас.

Городок Софи был срисован с французского Кольмара, третьего по размеру и численности поселения в Эльзасе.

Все локации и персонажи были нарисованы вручную, а позже оцифрованы. В первоначальной раскадровке было 1400 сцен.

Оскароносный актёр Кристиан Бэйл («Тёмный рыцарь», «Боец») настолько проникся уважением к работам Миядзаки после просмотра «Унесённых призраками», что согласился озвучить абсолютно любую роль в англоязычной версии «Ходячего замка». В итоге он подарил голос волшебнику Хоулу.

Во время записи англоязычного мультфильма Кристиан Бэйл одновременно готовился к роли Бэтмена, поэтому в его исполнении Хоул отличается особым тембром голоса, который позже появился у Тёмного рыцаря.

Летом 2004 года Миядзаки лично приехал в Великобританию, чтобы показать мультфильм автору романа Диане Уинн Джонс до начала проката.

Шляпница Софи живет в параллельной вселенной Европы конца XIX века, в которой магия соседствует с технологиями. Ее заурядная жизнь вдруг резко меняется с появлением в городе волшебника Хаула, славящегося способностью порабощать женские сердца. Ревнивая Ведьма Пустоши заколдовывает Софи, и девушка, в одночасье ставшая старушкой, пытается снять заклятие и идет работать к Хаулу «домоуправительницей» его жилища — Ходячего замка.

9.0 Оцените
164 голоса Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 11 ноября 2021
Премьера в мире 5 сентября 2004
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Прокатчик Пионер
Режиссер
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
В ролях
Тиэко Байсё
Тиэко Байсё
Такуя Кимура
Такуя Кимура
Акихиро Мива
Акихиро Мива
Тацуя Гасюин
Тацуя Гасюин
Рюносукэ Камики
Рюносукэ Камики
Все актеры и съемочная группа
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«Ходячий замок» –  уже четвёртый полнометражный фильм великого Хаяо Миядзаки, выпущенный в повторный прокат кинокомпанией «Пионер». До этого были «Унесённые призраками», «Навсикая из долины ветров» и «Принцесса Мононоке», впереди – ещё 13 фильмов анимационной студии «Гибли», которую возглавляет режиссёр. Миядзаки не раз говорил, что хочет уйти из большого кино, перерывы между его фильмами в последние годы…
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dd-melekes 14 декабря 2019, 16:43
Мульт 2004 г.,а премьера только сейчас. Я его раз 50 уже смотрел.Очень нравится. Он и в инете есть.Удивительно что его будут в кинотеатре показывать.
Сергей Прохоров 1 декабря 2019, 13:35
Вот когда люди читают такие неграмотно написанные отзывы(пусть даже и положительные) у них создаётся впечатление,что аниме смотрят недоучившиеся в… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Там, где боги ходят в баню: мультивселенная Хаяо Миядзаки Перед этим скромным седовласым японцем склоняют головы сильнейшие мира кино, признавая его гениальность не только в нише аниме, но и во всей сфере, что находится под покровительством десятой музы. За более полувека творческой деятельности Хаяо Миядзаке создал из своих работ уникальную мультивселенную: 11 полнометражных фильмов, 16 короткометражек и несколько десятков сериалов, которые переплетаются своими цветовыми схемами и персонажами. Его ценят за острое внимание к деталям, а главное, особую эстетику, которая развивается от картины к картине. Аниме Хаяо Миядзаки хотя и созданы для детей, как утверждает сам автор, но каждому взрослому стоит окунуться в этот мир, где волшебство сосуществует с обыденностью, а реальное может быть необычным и поразительно красивым.
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«ВАЛЛ-И» возглавил рейтинг самых любимых мультфильмов россиян за последние 20 лет На втором месте – «Ледниковый период», на третьем – «Как приручить дракона».
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