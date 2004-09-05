Ходячий замок, 2004

«Ходячий замок» режиссёра Хаяо Миядзаки давно вошёл в копилку лучших анимационных лент века, вместе с «Унесёнными призраками», «Рыбкой Поньо на утёсе» и другими шедеврами автора. Сценарий мультфильма Миядзаки написал, вдохновившись одноименным романом Дианы Уинн Джонс – однако творчески переосмыслил его и придал ему тот неповторимый колорит, который отличает все работы мастера.

В центре сюжета «Ходячего замка» – молодая и ничем не примечательная девушка Софи, работающая шляпницей в лавочке родителей и мечтающая о большой любви. Как, впрочем, и положено любой восемнадцатилетней особе.

Однажды Софи встречает могущественного волшебника Хоула, который спасает её от приставших солдат. В её нежном сердце зарождаются чувства к прекрасному юноше, но злая Ведьма Пустоши превращает девушку в древнюю старуху. В отчаянии Софи бежит в Дикую Пустошь в надежде снять заклятие и попадает в волшебный ходячий замок Хоула, где берёт на себя заботу об этом необычном доме и всех его обитателях.

Сам Миядзаки назвал «Ходячий замок» первым аниме для пожилых людей, но с 2004 года у анимационной ленты появилось множество поклонников всех возрастов. Придирчивый зритель может заметить в анимационной ленте штампы – но тем и хороши работы мастера, что даже избитые клише помогают ему создать единую цельную картину с глубинным смыслом.

Фильмы Миядзаки – это всегда своего рода сказки, которые можно посмотреть на одном дыхании – и лишь позже осознать истинный посыл автора. «Ходячий замок» стал подобной сказкой о взрослении – и нежелании взрослеть, ответственности, сострадании и благородстве. Пожалуй, это именно та история, которой так не хватает взрослой аудитории в мире обыденности и суеты.