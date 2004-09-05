Ходячий замок, 2004

«Ходячий замок» режиссёра Хаяо Миядзаки давно вошёл в копилку лучших анимационных лент века, вместе с «Унесёнными призраками», «Рыбкой Поньо на утёсе» и другими шедеврами автора. Сценарий мультфильма Миядзаки написал, вдохновившись одноименным романом Дианы Уинн Джонс – однако творчески переосмыслил его и придал ему тот неповторимый колорит, который отличает все работы мастера.
В центре сюжета «Ходячего замка» – молодая и ничем не примечательная девушка Софи, работающая шляпницей в лавочке родителей и мечтающая о большой любви. Как, впрочем, и положено любой восемнадцатилетней особе.
Однажды Софи встречает могущественного волшебника Хоула, который спасает её от приставших солдат. В её нежном сердце зарождаются чувства к прекрасному юноше, но злая Ведьма Пустоши превращает девушку в древнюю старуху. В отчаянии Софи бежит в Дикую Пустошь в надежде снять заклятие и попадает в волшебный ходячий замок Хоула, где берёт на себя заботу об этом необычном доме и всех его обитателях.
Сам Миядзаки назвал «Ходячий замок» первым аниме для пожилых людей, но с 2004 года у анимационной ленты появилось множество поклонников всех возрастов. Придирчивый зритель может заметить в анимационной ленте штампы – но тем и хороши работы мастера, что даже избитые клише помогают ему создать единую цельную картину с глубинным смыслом.
Фильмы Миядзаки – это всегда своего рода сказки, которые можно посмотреть на одном дыхании – и лишь позже осознать истинный посыл автора. «Ходячий замок» стал подобной сказкой о взрослении – и нежелании взрослеть, ответственности, сострадании и благородстве. Пожалуй, это именно та история, которой так не хватает взрослой аудитории в мире обыденности и суеты.
Как говорит сам Миядзаки, образ ходячего замка «срисован» с русской избушки на курьих ножках.
Японский режиссёр является большим поклонником советской мультипликации. По словам Хаяо Миядзаки, он восхищается «Ёжиком в тумане» Юрия Нортшейна, а во время творческого кризиса ему помог просмотр мультфильма «Снежная королева» режиссёра Льва Атаманова – показав, что анимация является подлинным искусством, а рисованные персонажи могут быть так же убедительны, как и живые актёры.
«Ходячий замок» стал первым мультфильмом в истории, открывшим показ Венецианского международного кинофестиваля.
В 2006 году анимационная лента была номинирована на премию «Оскар», но критики предпочли мультфильм «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня». Зато на Венецианском кинофестивале «Ходячий замок» получил награду «Золотые Озеллы».
Перед началом работы над «Ходячим замком» команда художников объездила всю Европу, чтобы найти подходящие пейзажи. В конечном итоге, творческая группа остановилась на видах французской провинции Эльзас.
Городок Софи был срисован с французского Кольмара, третьего по размеру и численности поселения в Эльзасе.
Все локации и персонажи были нарисованы вручную, а позже оцифрованы. В первоначальной раскадровке было 1400 сцен.
Оскароносный актёр Кристиан Бэйл («Тёмный рыцарь», «Боец») настолько проникся уважением к работам Миядзаки после просмотра «Унесённых призраками», что согласился озвучить абсолютно любую роль в англоязычной версии «Ходячего замка». В итоге он подарил голос волшебнику Хоулу.
Во время записи англоязычного мультфильма Кристиан Бэйл одновременно готовился к роли Бэтмена, поэтому в его исполнении Хоул отличается особым тембром голоса, который позже появился у Тёмного рыцаря.
Летом 2004 года Миядзаки лично приехал в Великобританию, чтобы показать мультфильм автору романа Диане Уинн Джонс до начала проката.
Шляпница Софи живет в параллельной вселенной Европы конца XIX века, в которой магия соседствует с технологиями. Ее заурядная жизнь вдруг резко меняется с появлением в городе волшебника Хаула, славящегося способностью порабощать женские сердца. Ревнивая Ведьма Пустоши заколдовывает Софи, и девушка, в одночасье ставшая старушкой, пытается снять заклятие и идет работать к Хаулу «домоуправительницей» его жилища — Ходячего замка.