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Каменный цветок Каменный цветок
Киноафиша Фильмы Каменный цветок

Каменный цветок, 1946

1946 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

По мотивам уральских сказов Павла Бажова "Малахитовая шкатулка". Еще в отрочестве Данилку отдали на учение к мастеру-камнерезу по малахиту - Прокопьичу. Так и жил юноша у старика, пока не вырос в настоящего мастера. Однажды барыня приказала Даниле изготовить резную малахитовую чашу в виде цветка. Как завороженный не мог он ничего делать, ни о чем другом не мог думать, кроме как о каменном цветке, даже на свидание к своей невесте Катеньке перестал ходить. Старые мастера рассказали Даниле легенду о хозяйке Медной Горы, у которой был каменный цветок невиданной красоты. И решил Данила, что должен его увидеть. Пошел к хозяйке Медной Горы, а увидев каменный цветок, решил остаться и сделать свой. Но любовь к Катеньке была сильнее…

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1946
Премьера в России 28 апреля 1946
Премьера в мире 28 апреля 1946
Возраст 12+
Режиссер
Александр Птушко
В ролях
Екатерина Деревщикова
Владимир Дружников
Владимир Дружников
Тамара Макарова
Михаил Трояновский
Слава Зайцев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Каменный цветок 2 постера
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Каменный цветок
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