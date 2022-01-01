Каменный цветок, 1946

По мотивам уральских сказов Павла Бажова "Малахитовая шкатулка". Еще в отрочестве Данилку отдали на учение к мастеру-камнерезу по малахиту - Прокопьичу. Так и жил юноша у старика, пока не вырос в настоящего мастера. Однажды барыня приказала Даниле изготовить резную малахитовую чашу в виде цветка. Как завороженный не мог он ничего делать, ни о чем другом не мог думать, кроме как о каменном цветке, даже на свидание к своей невесте Катеньке перестал ходить. Старые мастера рассказали Даниле легенду о хозяйке Медной Горы, у которой был каменный цветок невиданной красоты. И решил Данила, что должен его увидеть. Пошел к хозяйке Медной Горы, а увидев каменный цветок, решил остаться и сделать свой. Но любовь к Катеньке была сильнее…