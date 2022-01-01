Королевство алмазов, 1980

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о выходе в прокат 8.9 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 8.8 Продолжительность 1 час 58 минут Год выпуска 1980 Премьера в мире 18 декабря 1980 Режиссер Сатьяджит Рай В ролях Соумитра Чаттерджи Тапан Чаттерджи Сантош Дутта Утпаль Дутт Роби Гош Все актеры и съемочная группа 2 постера

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