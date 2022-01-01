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Королевство алмазов
Киноафиша Фильмы Королевство алмазов
Heerak Rajar Deshe

Королевство алмазов, 1980

1980 / Индия
8.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
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8.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8.8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 18 декабря 1980
Режиссер
Сатьяджит Рай
Сатьяджит Рай
В ролях
Соумитра Чаттерджи
Тапан Чаттерджи
Сантош Дутта
Утпаль Дутт
Роби Гош
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Королевство алмазов 2 постера
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