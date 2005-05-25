Мадагаскар, 2005

В попытке вернуться в Африку скучающая зебра Марти сбегает из клетки в ночь своего десятого дня рождения. Герой не знает, что за ним вслед устремляются его товарищи: звездный лев Алекс, жираф-ипохондрик Мелман и решительная бегемотиха Глория. В итоге все четверо друзей в деревянных ящиках отправляются в отдаленный заповедник в Африке. К несчастью, их корабль оказывается захвачен отрядом воинственных пингвинов, в результате чего он терпит крушение у песчаных берегов экзотического Мадагаскара. Наконец-то мечта Марти сбывается, однако жизнь диких животных оказывается куда сложнее, чем ему казалось изначально…
Суперзвезды Нью-Йоркского зоопарка по недоразумению попадают на экзотический остров, в лоно дикой природы, абсолютно для них незнакомой. В своеобразном реалити-шоу "Последний герой" вынуждено принимают участие бывшие знаменитости шоу-бизнеса: зарвавшийся лев Алекс, истеричная зебра Марти, гламурная гиппопотамиха Глория и ипохондрик жираф Мелман. Чтобы горе-туристам не было скучно, к ним присоединяются ненормальные тусовщики-лемуры и чокнутые пингвины, которые постоянно плетут клубок заговоров...