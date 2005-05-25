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Мадагаскар Мадагаскар
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Madagascar

Мадагаскар, 2005

2005 / США
7.5 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

В попытке вернуться в Африку скучающая зебра Марти сбегает из клетки в ночь своего десятого дня рождения. Герой не знает, что за ним вслед устремляются его товарищи: звездный лев Алекс, жираф-ипохондрик Мелман и решительная бегемотиха Глория. В итоге все четверо друзей в деревянных ящиках отправляются в отдаленный заповедник в Африке. К несчастью, их корабль оказывается захвачен отрядом воинственных пингвинов, в результате чего он терпит крушение у песчаных берегов экзотического Мадагаскара. Наконец-то мечта Марти сбывается, однако жизнь диких животных оказывается куда сложнее, чем ему казалось изначально…

  • Изначально Джулиан был второстепенным персонажем с двумя репликами, но когда Саша Барон Коэн пробовался на роль, он так ярко и талантливо импровизировал, что создатели переписали сценарий и сделали короля лемуров одним из главных героев.
  • Жираф Мелман носит на ногах коробки из-под салфеток. Это отсылка к Говарду Хьюзу, который также был ипохондриком и страдал от компульсивного расстройства. Хьюз носил на ногах коробки для салфеток, полагая, что это убережет его от микробов.
  • Облик джунглей на Мадагаскаре основан на полотнах художника-примитивиста Анри Руссо. К нему же отсылает сцена нападения Алекса на Марти.

Суперзвезды Нью-Йоркского зоопарка по недоразумению попадают на экзотический остров, в лоно дикой природы, абсолютно для них незнакомой. В своеобразном реалити-шоу "Последний герой" вынуждено принимают участие бывшие знаменитости шоу-бизнеса: зарвавшийся лев Алекс, истеричная зебра Марти, гламурная гиппопотамиха Глория и ипохондрик жираф Мелман. Чтобы горе-туристам не было скучно, к ним присоединяются ненормальные тусовщики-лемуры и чокнутые пингвины, которые постоянно плетут клубок заговоров...

7.5 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 2 июня 2005
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 25 мая 2005
Возраст 0+
Прокатчик UPI
Режиссер
Эрик Дарнелл
В ролях
Крис Рок
Крис Рок
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Гвен Стефани
Гвен Стефани
Саша Бэрон Коэн
Седрик-развлекатель
Седрик-развлекатель
Все актеры и съемочная группа
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Мадагаскар
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Презентация нового анимационного фильма «Мадагаскар» в «Заневском Каскаде» еще раз доказала, что всякий порядочный хищник, оставленный без умиротворяющей закуски, рано или поздно возжелает сочной румяной плоти своих травоядных ближних и что царственное место достоин занять только тот, кто не делает сентиментальных различий между филейными частями неприятеля и филейными частями друга. Вообще говоря, проект, который в итоге длительных блужданий выплыл к Мадагаскару, изначально мыслился как…
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Monti 2 апреля 2015, 12:51
Друзья-товарищи, про мультик расписывать свое мнение особо не буду, тут итак уже почти всё сказано. Скажу лишь, что мне лично он понравлися, мультик… Читать дальше…
Конрад 2 апреля 2015, 12:51
Ожидал от мультика большего.Бывали и посмешнее.Лучшая находка и лучший прикол создателей - это пингвины.Действительно потешно.Можно только ради этих персонажей потратить время.
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Новости о мультфильме Новости мультфильма на нашем канале Телеграм
Спорим, вы не замечали: 8 шуток в мультфильмах из детства, которые можно осознать только с возрастом Не кривитесь, когда дети предложат в очередной раз пересмотреть их любимые мультфильмы: возможно, вы уловите там много интересных тем или вполне себе взрослых шуток 18+.
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28 июня 2022 18:19
11 сериалов, которые выросли из фильмов Элитный спецотряд пингвинов, Алая ведьма и каннибал-гурман: рассказываем, как их истории получили многосерийное продолжения благодаря успеху полнометражных фильмов.
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14 апреля 2021 13:17
Представлен тизер мультсериала о детстве персонажей «Мадагаскара» Приключения юных обитателей зоопарка покажет потоковый сервис Peacock.
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17 апреля 2020 16:05
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