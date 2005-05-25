Мадагаскар, 2005

Спорим, вы не замечали: 8 шуток в мультфильмах из детства, которые можно осознать только с возрастом

Не кривитесь, когда дети предложат в очередной раз пересмотреть их любимые мультфильмы: возможно, вы уловите там много интересных тем или вполне себе взрослых шуток 18+.