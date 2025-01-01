В одном королевстве жила красивая и очень добрая девушка, которую называли Золушкой. Ее мачеха относилась к ней как к служанке и заставляла выполнять самую грязную и тяжелую работу. Однажды мачеха с двумя своими дочерьми отправилось на бал во дворец, а падчерице приказала остаться дома. И все же Золушка попала во дворец и встретилась с принцем, какой влюбился в нее с первого взгляда. Спешно покидая дворец, Золушка потеряла свою крохотную туфельку, какая и должна помочь найти избранницу принца…