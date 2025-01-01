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Киноафиша Фильмы Золушка

Золушка

Zolushka 18+
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О фильме

- по мотивам сказки Ш. Перро

В одном королевстве жила красивая и очень добрая девушка, которую называли Золушкой. Ее мачеха относилась к ней как к служанке и заставляла выполнять самую грязную и тяжелую работу. Однажды мачеха с двумя своими дочерьми отправилось на бал во дворец, а падчерице приказала остаться дома. И все же Золушка попала во дворец и встретилась с принцем, какой влюбился в нее с первого взгляда. Спешно покидая дворец, Золушка потеряла свою крохотную туфельку, какая и должна помочь найти избранницу принца…

Золушка - отрывок
Золушка  отрывок
Страна СССР
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 1 января 1979
Дата выхода
1 января 1979 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Zolushka, Cinderella, La Cenicienta, Золушка, Askepott, Cendrillon, Cenerentola, H Stahtopouta, Kopciuszek, Mitä Rexille oikein tapahtui? ja muita satuja, Tuhkatriinu, Η Σταχτοπούτα, Попелюшка
Режиссер
Иван Аксенчук
В ролях
Татьяна Шабельникова
Игорь Иванов
Игорь Иванов
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.5
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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Золушка

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